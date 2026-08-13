Debut Bersama Bali United di Dewata Challenge Series, Thomas Lam Pasang Target Tinggi

Pemain asing baru Bali United, Thomas Lam. (Instagram/@baliunitedfc)
JawaPos.com - Pemain belakang asing anyar Bali United FC, Thomas Lam, bersiap menjalani penampilan perdananya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Bek asal Finlandia tersebut akan menjadi salah satu andalan Serdadu Tridatu pada ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026.
Thomas Lam dijadwalkan tampil dalam dua pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan Bali United menuju Super League 2026/27.
Pada laga pertama, Bali United akan menghadapi Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (13/8) malam.
Setelah itu, Serdadu Tridatu kembali turun bertanding pada Selasa (18/8). Kali ini, lawan yang dihadapi merupakan juara bertahan Super League, Persib Bandung.
Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Thomas untuk semakin mengenal karakter permainan tim barunya. Selain itu, laga pramusim juga penting untuk membangun komunikasi dengan para pemain lain, khususnya di sektor pertahanan.
Thomas menyebut persiapan Bali United sejauh ini berjalan dengan baik. Skuad Serdadu Tridatu terus menjalani latihan untuk memastikan kondisi tim siap menghadapi dua pertandingan di Dewata Challenge Series 2026.
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"Persiapan kami bagus untuk dua pertandingan ke depan di pre-season ini. Kami melakukan latihan yang maksimal di lapangan untuk mempersiapkan semuanya," ujar Thomas.
Pemain yang sebelumnya pernah memperkuat PEC Zwolle itu juga berharap dukungan langsung dari suporter Bali United. Menurutnya, atmosfer stadion bisa memberikan tambahan semangat bagi pemain saat menjalani pertandingan.
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