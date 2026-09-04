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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 14.18 WIB

Awas Bahaya Mantan! Makan Konate Jadi Momok Arema FC Jamu Isenmulang Kalteng FC di Kanjuruhan

Makan Konate kembali ke Malang sebagai lawan Arema FC bersama Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Isenmulang) - Image

Makan Konate kembali ke Malang sebagai lawan Arema FC bersama Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Isenmulang)

JawaPos.com — Makan Konate berpotensi menjadi ancaman utama Arema FC saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9/2026), setelah gelandang asal Mali itu kembali ke kota yang pernah menjadi rumahnya sebagai lawan.

Konate bahkan menegaskan Isenmulang datang dengan target mengamankan poin penuh.

Makan Konate Kembali ke Kanjuruhan sebagai Lawan Arema FC

Kembalinya Makan Konate ke Malang menjadi salah satu cerita menarik dalam duel Arema FC melawan Isenmulang Kalteng FC karena sang gelandang pernah menjadi bagian penting Singo Edan pada periode Juli 2018 hingga akhir musim 2019.

Kini, pemain asal Mali tersebut harus mengesampingkan kenangan bersama Arema FC dan fokus membantu Isenmulang Kalteng FC meraih hasil positif pada pertandingan pembuka musim.

Konate mengaku senang bisa kembali ke Malang, tetapi statusnya sebagai pemain Isenmulang membuat dirinya harus bersikap profesional ketika menghadapi mantan klub.

Pengalaman tersebut membuat pertandingan kali ini terasa spesial karena ia akan kembali berhadapan dengan klub yang pernah dibelanya dalam kompetisi sepak bola Indonesia.

"Saya senang sekali balik di Malang. Lawan Arema FC juga saya profesional. Sepak bola seperti itu. Mungkin itu yang sudah dulu, tapi sekarang saya lagi di Isenmulang. Saya lagi fokus sama Isenmulang," tegas Konate.

Pernyataan tersebut memperlihatkan fokus Konate tidak lagi berada pada masa lalunya bersama Arema FC, melainkan pada tugas baru bersama Isenmulang Kalteng FC.

Laga perdana Super League 2026/2027 sekaligus menjadi kesempatan bagi pemain berpengalaman itu membuktikan kontribusinya di klub barunya.

Statistik Konate Bikin Arema FC Wajib Waspada

Arema FC memiliki alasan kuat untuk memberikan perhatian ekstra kepada Makan Konate karena rekam jejaknya bersama klub berjuluk Singo Edan cukup produktif.

Editor: Hendra
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