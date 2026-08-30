PSS Sleman Terbuka pada Kritik Suporter, Riko Simanjuntak Minta Kepercayaan

JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Selain menjalani agenda latihan dan pertandingan uji coba, tim berjuluk Super Elang Jawa itu juga mendapat masukan langsung dari suporter.

Salah satu pemain PSS, Riko Simanjuntak, menegaskan bahwa dirinya dan seluruh tim terbuka terhadap kritik maupun saran yang disampaikan suporter. Menurutnya, masukan tersebut merupakan bagian dari perhatian dan rasa cinta terhadap PSS.

Riko menyampaikan apresiasi kepada suporter yang ikut memberikan pandangan dalam diskusi bersama tim. Ia menilai kritik yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemain maupun tim pelatih untuk memperbaiki berbagai kekurangan sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman suporter yang telah memberikan kritik kepada kami pada diskusi ini. Tentu saja, kami terus berusaha setiap hari di sesi latihan untuk meningkatkan kualitas tim,” ujar Riko.

Menurut pemain berusia 34 tahun tersebut, proses membangun sebuah tim tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, komunikasi antara pemain dan suporter dinilai penting agar PSS bisa terus berkembang dan memiliki persiapan yang lebih matang.

Masukan dari suporter juga diharapkan tidak berhenti sebagai kritik. Riko ingin hal tersebut menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi persaingan musim baru.

Ia menyebut seluruh pemain harus berani menghadapi lawan-lawan yang akan dihadapi PSS. Persaingan di kompetisi mendatang dipastikan tidak mudah sehingga kesiapan mental menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

“Setelahnya kami juga memohon doa restu dari teman-teman suporter agar kami diberikan kelancaran, dan tentu saja meraih banyak kemenangan di kompetisi mendatang. Berikanlah kami kepercayaan untuk memperjuangkan hasil terbaik untuk PSS,” kata Riko.

PSS sendiri masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum kompetisi resmi bergulir. Evaluasi dari setiap agenda pramusim akan menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan tim.