Sinergi Antarpemain Jadi Fokus Pieter Huistra, PSS Sleman Mulai Temukan Komposisi Terbaik

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)
JawaPos.com - Rangkaian uji tanding PSS Sleman pada pramusim Super League 2026/2027 resmi berakhir. Laga terakhir dijalani Super Elang Jawa dengan menghadapi Persiku Kudus di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/8/2026) sore WIB.
PSS Sleman menutup rangkaian pramusim tersebut dengan kemenangan meyakinkan 6-1. Namun, hasil akhir bukan menjadi satu-satunya hal yang menjadi perhatian Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra.
Pelatih asal Belanda itu justru melihat perkembangan sinergi antarpemain sebagai salah satu hal penting yang didapat dari pertandingan tersebut. Menurut Huistra, rangkaian uji coba yang dijalani tim mulai memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi pemain.
Sebelumnya, eksperimen posisi dan rotasi cukup sering dilakukan selama pertandingan pramusim.
Kini, fokus tersebut mulai mengerucut pada bagaimana menentukan pemain yang paling tepat di setiap posisi sekaligus menemukan kombinasi terbaik antarpemain.
“Sekarang sudah semakin jelas pemain mana yang cocok di posisi mana. Dan sekarang kami juga melihat siapa yang bermain paling baik dengan siapa, siapa yang memiliki sinergi. Ini tentu saja penting,” ujar Huistra.
Menurutnya, membangun sinergi menjadi pekerjaan penting seorang pelatih karena kondisi pemain tidak selalu sama dalam setiap pertandingan. Performa seorang pemain bisa berubah dari satu pekan ke pekan berikutnya.
“Pemain sepak bola bukanlah robot. Suatu hari mereka bermain lebih baik daripada hari lainnya. Itu bisa berbeda setiap minggunya,” tegasnya.
Selain menentukan komposisi dan kombinasi pemain, pertandingan pramusim juga membantu tim pelatih PSS Sleman melihat kondisi fisik para pemain. Huistra bisa mendapatkan gambaran mengenai tingkat kebugaran, daya tahan atau endurance, hingga kemampuan pemain tampil dalam durasi panjang.
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Jawa Pos
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