PSS Sleman Dapatkan Markus Otto Alberti Madjar dari Persipura

JawaPos.com - Persipura Jayapura kembali memberikan kesempatan kepada pemain mudanya untuk menambah pengalaman di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kali ini, gelandang muda Mutiara Hitam, Markus Otto Alberti Madjar, resmi dipinjamkan ke PSS Sleman.

Peminjaman Markus berlangsung selama satu musim. Bersama PSS Sleman, pemain kelahiran Abepura tersebut akan menjalani persaingan di Super League musim 2026/2027.

PSS Sleman sendiri akan memulai perjalanan mereka di kompetisi musim ini dengan menghadapi Bali United FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (4/9).

Manajer Persipura Jayapura, Evelina Injaya, mengatakan peminjaman Markus diharapkan bisa membuka kesempatan lebih besar bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain sekaligus pengalaman di kasta tertinggi.

Menurut Evelina, keputusan tersebut juga menjadi bagian dari rencana Persipura dalam mengembangkan pemain muda, khususnya talenta asal Papua.

“Peminjaman ini juga menjadi bagian dari proses pengembangan pemain muda. Dengan mendapatkan pengalaman kompetitif di klub lain, Markus diharapkan dapat kembali dengan kemampuan yang lebih matang dan siap memberikan kontribusi lebih besar untuk Mutiara Hitam nantinya,” ujar Evelina.

Markus menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk masa depan Persipura. Lahir pada 14 April 2005, ia berposisi sebagai gelandang serang dan sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan bermain bersama tim senior Mutiara Hitam.

Musim 2025/26 menjadi salah satu fase penting dalam perkembangan karier Markus. Ia mulai memperoleh kepercayaan untuk tampil dalam pertandingan kompetitif, termasuk mendapat kesempatan menjadi starter saat Persipura berlaga di Championship.