Arema FC Siap Hadapi Tantangan Baru, Marcos Santos Minta Dukungan Aremania

Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan arahan kepada para pemain saat sesi latihan perdana sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC bersiap memulai perjalanan di Super League 2026/2027 dengan menghadapi Isenmulang Kalteng FC. Pertandingan pekan pertama tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyambut musim baru dengan keyakinan terhadap komposisi tim yang dimilikinya. Meski belum seluruh pemain berada dalam kondisi siap sepenuhnya, dia menilai skuad Singo Edan sudah cukup kompetitif untuk memulai kompetisi.
Marcos mengatakan persiapan tim berjalan sesuai dengan filosofi permainan yang ingin diterapkannya.
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Menurutnya, Arema FC harus mampu tampil percaya diri di kandang, tetapi tetap memberikan penghormatan kepada Isenmulang Kalteng FC yang berstatus sebagai tim promosi.
"Kita punya grup yang kompetitif, grup yang seimbang sejak awal kompetisi, dan kepastian serta keyakinan bahwa Arema FC di musim ini akan menjalani musim yang lebih baik daripada musim lalu," ujar Marcos Santos.
Laga perdana tentu memiliki tantangan tersendiri. Selain tuntutan mendapatkan hasil positif, para pemain juga harus beradaptasi dengan atmosfer pertandingan resmi setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim.
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Arema FC sebenarnya memiliki catatan cukup positif ketika menjalani pertandingan kandang pertama dalam beberapa musim terakhir. Namun, Marcos tidak ingin statistik tersebut menjadi alasan bagi pemain untuk merasa terlalu nyaman.
Pelatih asal Brasil tersebut menyadari pertandingan pembuka selalu menghadirkan situasi yang berbeda.
Kegugupan pemain, tingkat kekompakan, hingga pengalaman sejumlah pemain yang belum pernah merasakan atmosfer kompetisi bersama tim menjadi faktor yang harus diperhatikan.
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Jawa Pos
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