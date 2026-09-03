Makan Konate Kembali ke Kanjuruhan, Tunjukkan Taringnya Bersama Isenmulang

Makan Konate berambisi membawa Isenmulang meraih poin saat menghadapi Arema FC. (I.League)
JawaPos.com - Makan Konate akan menjalani laga spesial saat Isenmulang Kalteng FC menghadapi Arema FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9).
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Konate untuk kembali ke markas Arema FC. Gelandang asal Mali itu pernah menjadi bagian dari Singo Edan pada periode Juli 2018 hingga akhir musim 2019.
Kembali ke Malang tentu menghadirkan cerita tersendiri bagi pemain berpengalaman tersebut. Namun, Konate memastikan statusnya sebagai mantan pemain Arema tidak akan mengganggu fokusnya. Kini, ia sepenuhnya ingin memberikan kontribusi untuk Isenmulang Kalteng FC.
"Saya senang sekali balik di Malang. Lawan Arema FC juga saya profesional. Sepak bola seperti itu. Mungkin itu yang sudah dulu, tapi sekarang saya lagi di Isenmulang. Saya lagi fokus sama Isenmulang," kata Konate.
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Konate juga menyadari pertandingan pembuka musim tidak akan mudah bagi timnya. Arema FC merupakan salah satu klub yang sudah cukup lama bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Meski begitu, pengalaman tersebut tidak membuat Isenmulang datang ke Kanjuruhan hanya untuk bertahan. Konate menegaskan timnya memiliki target untuk membawa pulang poin dari kandang Arema FC.
"Kita datang di Malang, kita tahu Arema tim yang sudah lama di Super League. Kita insyaallah datang di sini untuk cari poin. Kita sudah siap untuk hadapi Arema FC," ujarnya.
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Selain hasil pertandingan, Konate berharap laga perdana tersebut bisa berlangsung dalam atmosfer yang positif. Ia ingin suasana di Stadion Kanjuruhan tetap kondusif sehingga kedua tim dapat tampil maksimal.
Dari sisi pribadi, pengalaman Konate bermain di Malang tentu bisa menjadi salah satu modal berharga. Ia mengetahui karakter pertandingan ketika menghadapi Arema, meski kali ini harus berada di sisi yang berbeda.
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Jawa Pos
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