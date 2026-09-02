Isenmulang Kalteng FC Tunjuk Mundari Karya sebagai Pelatih Kepala, Ini Alasannya

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC resmi menunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi kompetisi super league musim ini.

Pelatih senior yang akrab disapa Coach MK tersebut akan bergabung dalam jajaran kepelatihan tim bersama Ade Suhendra.

Penunjukan Mundari Karya dilakukan sebagai bagian dari langkah klub memenuhi regulasi kepelatihan yang berlaku di kompetisi super league.

Saat ini, Ade Suhendra belum mengantongi lisensi AFC Pro yang menjadi salah satu persyaratan untuk posisi pelatih kepala.

Kehadiran Mundari Karya pun diharapkan bisa membuat persyaratan administrasi Isenmulang Kalteng FC terpenuhi.

Di sisi lain, pengalaman panjang Coach MK di dunia sepak bola Indonesia juga menjadi tambahan penting bagi tim.

Kabar bergabungnya Mundari Karya disampaikan Isenmulang Kalteng FC melalui akun Instagram resmi klub.

Manajemen menyambut kehadiran pelatih berpengalaman tersebut sebagai bagian dari keluarga baru tim.