Dipinjamkan Persib Bandung ke Chennaiyin FC, Ramon Tanque: Ini Bukan Perpisahan!

Ramon Tanque merayakan gol untuk Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com - Ramon Tanque berpamitan dengan Persib Bandung untuk musim 2026/2027. Ia sudah resmi pindah ke salah satu tim Liga India Chennaiyin FC dengan status pinjaman
Melalui sosial media, Ramon Tanque berpamitan dengan Persib dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad. Ia juga merasa bersyukur bisa bermain untuk tim kebanggaan Bobotoh tersebut.
"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus karena telah membimbing dan memberkati saya sepanjang perjalanan ini," tulis Ramon Tanque di Instagram, Selasa (1/9).
"Terima kasih kepada semua orang di Persib—rekan setim, pelatih, staf, manajemen, dan semua penggemar. Saya akan selalu bersyukur atas kenangan dan pengalaman yang kita bagikan bersama," ujar Ramon.
Di akhir pesan perpisahannya, penyerang asal Brasil memastikan akan kembali lagi. "Sampai jumpa lagi. Ini bukan perpisahan, ini hanya sampai jumpa nanti. Tuhan memberkati kalian semua," tutup Ramon Tanque.
Bersama Persib, Ramon sebenarnya diharapkan menjadi pemain yang menjadi mesin gol. Namun musim lalu, ia tidak mencetak banyak gol.
Melansir Transfermakt, Ramon hanya mencetak delapan gol dari 28 pertandingan di Super League musim lalu. Hal tersebut sangat berbeda ketika ia mencetak 21 gol di Visakha FC musim 2024/2025.
Menarik dinantikan kiprahnya bersama Chennaiyin FC. Apakah Ramon Tanque bisa mencetak banyak gol? Patut dinantikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen