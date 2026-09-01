Dipinjamkan Persib Bandung ke Chennaiyin FC, Ramon Tanque: Ini Bukan Perpisahan!

JawaPos.com - Ramon Tanque berpamitan dengan Persib Bandung untuk musim 2026/2027. Ia sudah resmi pindah ke salah satu tim Liga India Chennaiyin FC dengan status pinjaman

Melalui sosial media, Ramon Tanque berpamitan dengan Persib dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad. Ia juga merasa bersyukur bisa bermain untuk tim kebanggaan Bobotoh tersebut.

"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus karena telah membimbing dan memberkati saya sepanjang perjalanan ini," tulis Ramon Tanque di Instagram, Selasa (1/9).

"Terima kasih kepada semua orang di Persib—rekan setim, pelatih, staf, manajemen, dan semua penggemar. Saya akan selalu bersyukur atas kenangan dan pengalaman yang kita bagikan bersama," ujar Ramon.

Di akhir pesan perpisahannya, penyerang asal Brasil memastikan akan kembali lagi. "Sampai jumpa lagi. Ini bukan perpisahan, ini hanya sampai jumpa nanti. Tuhan memberkati kalian semua," tutup Ramon Tanque.

Bersama Persib, Ramon sebenarnya diharapkan menjadi pemain yang menjadi mesin gol. Namun musim lalu, ia tidak mencetak banyak gol.

Melansir Transfermakt, Ramon hanya mencetak delapan gol dari 28 pertandingan di Super League musim lalu. Hal tersebut sangat berbeda ketika ia mencetak 21 gol di Visakha FC musim 2024/2025.