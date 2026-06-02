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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 3 Juni 2026 | 05.14 WIB

Mathew Baker Selangkah Lagi Ukir Sejarah, Lampaui Rekor Arkhan Kaka sebagai Pemain Termuda di Timnas Indonesia

Mathew Baker bisa jadi pemain Timnas Indonesia termuda. (Dok. Instagram/@mat_baker09) - Image

Mathew Baker bisa jadi pemain Timnas Indonesia termuda. (Dok. Instagram/@mat_baker09)

JawaPos.com - Mathew Baker berpeluang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bek muda yang saat ini memperkuat Melbourne City tersebut berpotensi menjadi pemain termuda yang pernah menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior apabila diturunkan dalam laga uji coba mendatang.

Nama Mathew Baker masuk dalam radar publik sepak bola nasional setelah menunjukkan perkembangan pesat bersama kelompok usia Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Melbourne, Australia, itu kini berusia 17 tahun dan disebut memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan tampil bersama skuad senior.

Jika dimainkan saat menghadapi Oman, Baker akan menjalani debut pada usia 17 tahun 23 hari. Sementara apabila kesempatan pertama datang saat menghadapi Mozambik, dia akan berusia 17 tahun 27 hari.

Kedua catatan tersebut cukup untuk melampaui rekor debutan termuda Timnas Indonesia senior yang saat ini masih dipegang Arkhan Kaka. Arkhan Kaka mencatat debut bersama Timnas Indonesia senior pada tahun 2024 ketika berusia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Rekor tersebut sebelumnya juga melewati catatan Ronaldo Kwateh yang melakukan debut pada usia 17 tahun 3 bulan 8 hari. 

Dalam daftar pemain termuda yang pernah tampil untuk Timnas Indonesia senior, sejumlah nama besar juga tercatat pernah menjalani debut pada usia yang sangat muda. Asnawi Mangkualam berada di posisi ketiga dengan usia debut 17 tahun 5 bulan 17 hari. Di bawahnya terdapat legenda sepak bola Indonesia, Boaz Solossa, yang menjalani debut pada usia 18 tahun 14 hari.

Sementara itu, Bambang Pamungkas yang kemudian menjadi salah satu penyerang terbaik Indonesia sepanjang masa, melakukan debut internasional saat berusia 18 tahun 11 bulan 22 hari.

Baker sendiri merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dan Australia. Dia lahir di Melbourne pada 13 Mei 2009 dengan nama lengkap Mathew Ryan Sitorus Baker.

Saat ini dia terdaftar sebagai pemain Melbourne City dan berposisi utama sebagai bek kiri. Selain itu, dia juga mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan.

Perjalanan karir Baker berkembang cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menimba ilmu di akademi Melbourne City, dia mulai mendapatkan kesempatan bermain di level yang lebih kompetitif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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