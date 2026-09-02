Persija Pinjamkan Van Basty Sousa ke Borneo FC, Berpotensi Langsung Jumpa di Pekan Pertama

JawaPos.com - Persija Jakarta meminjamkan gelandang asal Brasil Van Basty Sousa ke sesama klub Super League Borneo FC Samarinda.

Sebelumnya, Persija Jakarta memperpanjang kontrak Van Basty Sousa pada pengujung musim lalu.

Namun, gelandang berusia 31 tahun itu tampaknya tidak masuk dalam skema permainan pelatih anyar, Shin Tae-yong.

Sousa bahkan tidak masuk dalam bagian skuad di Piala Presiden 2026 dan tak ikut saat Macan Kemayoran menjalani pemusatan latihan di Thailand pada pertengahan Agustus lalu.

Situasi tersebut membuat masa depan Sousa bersama Persija Jakarta menjadi tanda tanya besar.

Kini, teka-teki tersebut akhirnya terjawab setelah Macan Kemayoran sepakat melepas sang pemain ke Borneo FC dengan status pinjaman.

Setelah masa depannya bersama abu-abu, akhirnya kini terjawab sudah nasib pemain asal Brasil tersebut.

Persija Jakarta sepakat untuk melepas Sousa ke Borneo FC dengan skema pinjaman.