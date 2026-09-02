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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 00.16 WIB

Kabar Buruk untuk Persija Jelang Super League: Pratama Arhan Operasi, Empat Pemain Menyusul

Pemain Persija Jakarta Pratama Arhan. (Dok. Persija) - Image

Pemain Persija Jakarta Pratama Arhan. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Pratama Arhan harus masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera jari tangan jelang super league.

Cedera tersebut didapat Pratama Arhan saat tampil dalam agenda Rise For Glory! Persija Team Launch and Friendly Match melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8).

Setelah menjalani pemeriksaan, Arhan diketahui mengalami fraktur phalanx.

Cedera tersebut membuat pemain Timnas Indonesia itu harus menjalani operasi pada Selasa (1/9).

Dokter Persija Muhammad Andeansah mengatakan, Arhan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam minggu untuk menjalani proses pemulihan.

Meski begitu, cedera tersebut tak lantas membuat Arhan harus sepenuhnya meninggalkan aktivitas bersama tim.

“Tapi selama itu dia masih bisa tetap latihan dan bertanding,” ujar Muhammad Andeansah.

Kondisi tersebut menjadi kabar yang cukup melegakan bagi Persija.

Pasalnya, kompetisi Super League 2026/27 sudah semakin dekat sehingga keberadaan pemain di skuad menjadi penting untuk menjaga kesiapan tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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