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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 18.06 WIB

Mantan Pelatih Persebaya Surabaya Iwan Setiawan Meninggal Dunia di Usia 68 Tahun

Mantan pelatih Persebaya Surabaya Iwan Setiawan meninggal dunia pada usia 58 tahun. Ia dikenang sebagai peletak fondasi Green Force pada Liga 2 2017. (Instagram @rudyekapriyambadapro) - Image

Mantan pelatih Persebaya Surabaya Iwan Setiawan meninggal dunia pada usia 58 tahun. Ia dikenang sebagai peletak fondasi Green Force pada Liga 2 2017. (Instagram @rudyekapriyambadapro)

JawaPos.com — Mantan pemain sekaligus pelatih sepak bola Indonesia, Iwan Setiawan, meninggal dunia pada Kamis (3/9/2026) pagi di usia 68 tahun.

Sosok yang pernah melatih Persebaya Surabaya itu meninggalkan jejak panjang di sepak bola tanah air, termasuk sebagai pelatih perdana Green Force saat kembali ke kompetisi nasional Liga 2 musim 2017.

Kabar Duka Iwan Setiawan Disampaikan Rudy Eka Piyambada

Kabar meninggalnya Iwan Setiawan pertama kali disampaikan eks pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudy Eka Piyambada. Rudy menyampaikan kabar duka tersebut melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis pagi.

"Innalillahi Wa Innailaihi Roojiun. Selamat jalan Ayah Iwan Setiawan. Sosok seorang pelatih berijiwa jujur," tulis Rudy Eka di Instagram pribadinya.

Rudy juga mengenang pertemuan terakhirnya dengan Iwan Setiawan yang berlangsung di NFD Jogja.

Pertemuan tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Rudy, terutama karena Iwan dianggap sebagai sosok yang memberikan teladan dalam perjalanan karier kepelatihannya.

"Pertemuan terakhir kita di NFD Jogja kemarin. Terima kasih Ayah Iwan sudah jadi panutan saya dalam karier kepelatihan sepak bola. Amal ibadah diterima di sisi Allah," sambungnya.

Kepergian Iwan Setiawan menjadi kehilangan bagi sepak bola Indonesia. Namanya dikenal sebagai salah satu pelatih lokal yang memiliki perjalanan panjang, sekaligus berpengaruh terhadap perkembangan generasi pelatih Indonesia.

Perjalanan Iwan Setiawan dari Pemain hingga Pelatih

Sebelum dikenal sebagai pelatih, Iwan Setiawan lebih dulu menjalani karier sebagai pesepak bola. Pria kelahiran Medan, 5 Juli 1958, itu pernah memperkuat sejumlah klub besar Indonesia, seperti Pelita Jaya, Arseto, dan Persija Jakarta.

Editor: Banu Adikara
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