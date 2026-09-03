Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya berupaya mengantisipasi cuaca panas saat melakoni laga kontra Bhayangkara FC.

Laga pekan pertama BRI Super League itu akan dilangsungkan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Tavares mengatakan mereka akan melakukan beberapa penyesuaian agar Persebaya Surabaya dapat tampil maksimal.

"Pertandingan nanti kemungkinan dilakukan sore hari, mungkin akan panas. Jadi, kami mencoba berlatih lebih awal. Target kami adalah melakukan adaptasi yang baik terhadap cuaca," jelas Tavares.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu melanjutkan ia belum tahun bagaimana kondisi lapangan di Stadion Sumpah Pemuda, namun dirinya meyakini tentu ada perbaikan dibanding musim sebelumnya.

Tavares mengatakan, seandainya kondisi lapangan masih belum sesuai harapannya, maka Persebaya Surabaya harus mempersiapkan diri mengatasi hal tersebut.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menjelaskan kondisi lapangan dapat mempengaruhi jalannya pertandingan dan pengalaman musim lalu menjadi bahan evaluasi bagi Bajul Ijo dalam melakukan persiapan.

Walau terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permainan Francisco Rivera serta kolega, Tavares menegaskan para pemain Persebaya Surabaya harus siap menunjukkan kemampuan terbaik.

Baca Juga:Bernardo Tavares Bicara Target Persebaya di Super League dan Minta Bonek Tak Beri Tekanan Berlebih