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Antara
Kamis, 3 September 2026 | 14.42 WIB

Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyatakan timnya mewaspadai cuaca panas pada laga kontra Bhayangkara FC di Lampung. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyatakan timnya mewaspadai cuaca panas pada laga kontra Bhayangkara FC di Lampung. (Persebaya)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya berupaya mengantisipasi cuaca panas saat melakoni laga kontra Bhayangkara FC.

Laga pekan pertama BRI Super League itu akan dilangsungkan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Tavares mengatakan mereka akan melakukan beberapa penyesuaian agar Persebaya Surabaya dapat tampil maksimal.

"Pertandingan nanti kemungkinan dilakukan sore hari, mungkin akan panas. Jadi, kami mencoba berlatih lebih awal. Target kami adalah melakukan adaptasi yang baik terhadap cuaca," jelas Tavares.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu melanjutkan ia belum tahun bagaimana kondisi lapangan di Stadion Sumpah Pemuda, namun dirinya meyakini tentu ada perbaikan dibanding musim sebelumnya.

Tavares mengatakan, seandainya kondisi lapangan masih belum sesuai harapannya, maka Persebaya Surabaya harus mempersiapkan diri mengatasi hal tersebut.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menjelaskan kondisi lapangan dapat mempengaruhi jalannya pertandingan dan pengalaman musim lalu menjadi bahan evaluasi bagi Bajul Ijo dalam melakukan persiapan.

Walau terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permainan Francisco Rivera serta kolega, Tavares menegaskan para pemain Persebaya Surabaya harus siap menunjukkan kemampuan terbaik.

"Saya tidak tahu kondisi pastinya sekarang, saya hanya bicara berdasarkan musim lalu. Intinya, kita harus siap dengan segala kemungkinan, baik lapangannya bagus atau tidak," ungkap Tavares. "Jika bola banyak memantul, kita harus menang adu fisik. Bhayangkara FC adalah tim yang kuat secara fisik," lanjutnya . (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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