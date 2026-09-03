Milan Ristovski Nyaman di Indonesia, Striker Bhayangkara FC Siap Tunjukkan Ketajamannya

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mendapatkan tambahan tenaga di lini depan setelah resmi mendatangkan Milan Ristovski.

Penyerang asal Makedonia Utara itu mengaku menikmati pengalaman barunya sejak tiba di Indonesia untuk memulai persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Bagi Ristovski, bermain di Asia Tenggara merupakan pengalaman baru dalam perjalanan kariernya.

Meski harus beradaptasi dengan lingkungan, kultur, dan kondisi geografis yang berbeda, pemain yang pernah memperkuat Timnas Makedonia Utara tersebut tidak melihatnya sebagai sebuah masalah.

Sebaliknya, Ristovski justru menganggap kepindahannya ke Indonesia sebagai tantangan yang menarik. Ia merasa cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan menikmati kesempatan untuk mengenal budaya yang berbeda.

"Setiap lingkungan baru bagi saya merupakan tantangan baru. Sejauh ini, perubahan selalu berdampak positif pada saya dan saya jarang mengalami masalah dalam beradaptasi," ujar Ristovski.

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Sambutan yang diterimanya dari rekan-rekan setim, manajemen klub, hingga masyarakat Indonesia juga membuat proses adaptasinya berjalan lebih lancar. Ristovski mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat yang ditemuinya dalam keseharian.

"Saya masih hampir tidak percaya betapa ramah dan positifnya sikap masyarakat di sini serta betapa banyaknya wajah tersenyum yang saya temui setiap hari," katanya.