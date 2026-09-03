Milan Ristovski Koleksi 45 Gol! Bomber Anyar Bhayangkara FC Siap Ancam Persebaya Surabaya

Milan Ristovski berpeluang menjalani debut bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC saat menghadapi Persebaya Surabaya. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com — Milan Ristovski berpeluang menjalani debut bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Striker asal Makedonia Utara itu datang dengan koleksi 45 gol dalam 278 penampilan profesional dan motivasi tinggi menghadapi musim baru.
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Ristovski mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya di Indonesia.
Pengalaman bermain di sejumlah negara membuat penyerang tersebut terbiasa menghadapi tantangan baru, termasuk ketika harus mengenal kultur sepak bola dan kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
"Setiap lingkungan baru bagi saya merupakan tantangan baru," ujar Ristovski.
“Sejauh ini, perubahan selalu berdampak positif pada saya dan saya jarang mengalami masalah dalam beradaptasi.”
“Saya menyukai pengalaman baru, tantangan, dan mengenal budaya yang berbeda. Begitulah perjalanan membawa saya jauh ke Indonesia, tempat saya merasa sangat nyaman saat ini.”
Pemain yang pernah memperkuat Timnas Makedonia Utara itu juga mendapat kesan positif sejak tiba di Indonesia. Sambutan dari rekan setim, manajemen, hingga masyarakat lokal membuat proses aklimatisasinya semakin mudah.
"Saya masih hampir tidak percaya betapa ramah dan positifnya sikap masyarakat di sini serta betapa banyaknya wajah tersenyum yang saya temui setiap hari," tambahnya.
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Jawa Pos
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