Drama Laga Perdana Java United FC vs Garudayaksa FC di Jatidiri!

Latihan pemain Java United FC menyambut Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Java United FC terus mematangkan persiapan jelang menjalani laga kandang pertama di Super League 2026/2027. Laskar Kepodang Emas akan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan pertama kompetisi.
Pertandingan Java United FC melawan Garudayaksa FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9). Laga tersebut akan dimulai pada pukul 15.30 WIB.
Pelatih kepala Java United FC, Fabio Lefundes, memastikan timnya berada dalam kondisi siap menghadapi pertandingan perdana. Semangat para pemain juga disebutnya cukup tinggi untuk memulai kompetisi dengan hasil positif.
"Semua pemain memperlihatkan semangat dan hasrat meraih kemenangan di pertandingan pertama melawan Garudayaksa FC," kata Fabio Lefundes.
Persiapan Java United FC telah dilakukan sejak Juli 2026. Gustavo Franca dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan serta empat pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.
Memasuki beberapa hari terakhir sebelum pertandingan, fokus tim pelatih mulai diarahkan pada pematangan game plan. Lafundes menilai para pemain kini semakin memahami apa yang diinginkan tim pelatih di lapangan.
"Situasi latihan berjalan baik. Tim pelatih sudah mengenal karakter setiap pemain. Para pemain juga semakin memahami strategi yang disiapkan," ujarnya.
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Proses membangun koneksi antarpemain juga menjadi salah satu perhatian Java United. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang, komunikasi dan pemahaman antarpemain perlahan mulai terbentuk.
Hal tersebut termasuk proses adaptasi pemain-pemain baru yang bergabung dengan skuad. Lafundes menyebut hubungan di dalam tim berjalan dengan baik dan para pemain anyar tidak mengalami kendala berarti untuk beradaptasi.
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Jawa Pos
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