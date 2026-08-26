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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.10 WIB

Java United FC Resmi Diperkenalkan, Bawa 27 Pemain untuk Bertarung di Super League 2026/27

Java United. (Istimewa) - Image

Java United. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC resmi memperkenalkan tim dan 27 pemainnya yang akan berlaga di Super League 2026/27.

Klub yang kini bermarkas di Semarang, Jawa Tengah, tersebut membawa identitas baru setelah sebelumnya dikenal sebagai Malut United FC.

Dalam keterangan resmi klub, Java United memiliki 27 pemain untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Tim ini tetap dipimpin pelatih asal Brasil, Fabio Lefundes, yang sudah berkiprah di sepak bola Indonesia sejak November 2021.

Perubahan identitas dan markas menjadi bagian dari transformasi organisasi klub. Jika sebelumnya bermarkas di Ternate, Maluku Utara, mulai musim ini pusat operasional Java United berada di Kota Semarang.

Kehadiran Java United di Jawa Tengah disebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil tempat klub lain. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menegaskan pihaknya menghormati sejarah dan basis pendukung yang sudah dimiliki setiap klub di daerah tersebut.

“Kami yakin, sepak bola selalu memiliki ruang untuk bertumbuh. Begitu pula Java United FC hadir di Jawa Tengah dengan mengusung gairah tersebut,” kata Sofyan, Rabu (26/8).

Menurutnya, Java United ingin menjadi bagian dari perkembangan sepak bola di Jawa Tengah sekaligus ikut memberikan kontribusi terhadap sepak bola nasional. Karena itu, klub berharap bisa membangun kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, komunitas, hingga pelaku industri olahraga.

“Kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan stakeholder sepak bola di Jawa Tengah, karena kita sama-sama memiliki semangat persaudaraan dalam memajukan sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Fabio Lefundes menyambut tantangan baru bersama Java United. Pelatih yang pernah menangani sejumlah klub Indonesia tersebut mengaku tertarik dengan keseriusan manajemen dalam membangun klub.

Editor: Banu Adikara
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