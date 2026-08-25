I.League Ungkap Alasan PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru Jadi Laga Pembuka Championship 2026/2027

JawaPos.com - Gelaran Championship 2026/2027 akan kick-off pada 11 September 2026 mendatang. Pertandingan PSIS Semarang kontra PSPS Pekanbaru dipilih menjadi laga pembuka.

General Manager I.League, Budiman Dalimunthe, mengungkap alasan di balik dipilihnya PSIS Semarang vs PSPS Pekanbaru sebagai laga pembuka. Penetapan laga tersebut, kata dia, dilatarbelakangi oleh faktor stadion yang dinilai terbaik.

"Kick-off Championship ditetapkan pada 11 September 2026," kata Budiman di Jakarta, dikutip Selasa (25/8).

“Terpilih pertandingannya PSIS lawan PSPS dengan kriteria bahwa stadionnya premium. Jadi stadion yang dianggap terbaik di antara stadion-stadion lain yang terbaik," lanjutnya.

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Faktor komersial turut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pertandingan tersebut sebagai laga pembuka. Budiman mengatakan keputusan itu telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Utama Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (24/8/2026).

"Kemudian aspek komersialnya juga memadai dan ada aspek lain yang dipertimbangkan, terpilihlah PSIS lawan PSBS, dan itu juga di RUPS, diminta persetujuan untuk dari pemegang saham," ucap Budiman.

PSIS Semarang akan berkandang di Stadion Jatidiri. Stadion berkapasitas sekitar 18 ribu penonton itu bisa dikatakan salah satu stadion terbaik yang ada di wilayah Pulau Jawa.

Kemudian, PSIS Semarang dan PSPS Pekanbaru juga merupakan salah dua klub dengan basis suporter cukup besar. Maka, tak ayal jika I.League memutuskan pertarungan kedua tim menjadi laga pembuka Championship 2026/2027.