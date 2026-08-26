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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.24 WIB

PSIS Semarang Ditahan Gresik United 0-0 dalam Uji Coba, Mental Pemain Jadi Sorotan

PSIS Semarang bermain imbang 0-0 dalam uji coba lawan Gresik United jelang kompetisi Championship 2026/2027. (Istimewa) - Image

PSIS Semarang bermain imbang 0-0 dalam uji coba lawan Gresik United jelang kompetisi Championship 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang belum mampu meraih kemenangan dalam uji coba lawan Gresik United dengan skor 0-0 jelang kompetisi Championship 2026/2027. 

Laskar Mahesa Jenar ditahan  di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (24/8/2026).

Hasil imbang tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan PSIS sebelum kompetisi resmi dimulai.

Meski gagal mencetak gol, pertandingan ini tetap memberikan bahan evaluasi penting bagi pelatih Widodo C Putro.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi fisik para pemain.

PSIS datang ke pertandingan tersebut dengan waktu pemulihan yang cukup singkat setelah sebelumnya menjalani uji coba melawan Deltras FC.

Jarak pertandingan yang hanya dua hari membuat kondisi kebugaran pemain menjadi tantangan tersendiri.

Situasi semakin berat karena pertandingan melawan Gresik United berlangsung dalam cuaca panas.

Dalam kondisi tersebut, Widodo tetap melihat adanya perkembangan positif dari permainan timnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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