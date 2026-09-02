Hibiki Mochizuki Ungkap Alasan Pilih Sumsel United, Terinspirasi Kesuksesan Taisei Marukawa

Hibiki Mochizuki pilih Sumsel United untuk karirnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain asing anyar Sumsel United Hibiki Mochizuki menyambut antusias kesempatan bermain di Indonesia.
Winger asal Jepang tersebut berharap bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Laskar Juaro pada musim debutnya.
Mochizuki menjadi salah satu pemain yang didatangkan Sumsel United untuk menambah kekuatan tim menghadapi persaingan kompetisi Championship 2026/27.
Pemain kelahiran 9 Oktober 1998 itu mengaku sudah cukup banyak mendengar mengenai ketatnya persaingan sepak bola Indonesia.
Menurut dia, kompetisi yang semakin berkembang menjadi salah satu alasan dirinya menerima tawaran untuk melanjutkan karir di Indonesia.
Dia juga tertarik dengan atmosfer pertandingan yang dikenal memiliki dukungan suporter sangat besar.
“Saya banyak mendengar mengenai kerasnya persaingan di Liga Indonesia, baik di kasta tertinggi maupun Championship. Sebagai seorang pemain profesional, tentu hal tersebut sangat baik,” ujar Mochizuki.
“Di sini semua tim bisa saling mengalahkan dan level sepak bola Indonesia juga terus berkembang belakangan ini. Antusias penonton dan suporter di sini juga sangat luar biasa,” lanjut dia.
Keputusan Mochizuki bergabung dengan Sumsel United juga tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain Jepang yang lebih dulu berkarir di Indonesia.
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Jawa Pos
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