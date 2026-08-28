Banyak Klub Mengincar, Arif Satria Justru Pilih Sumsel United untuk Perkuat Laskar Juaro Musim Ini

Ilustrasi skuad Sumsel United. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United berhasil mengamankan jasa Arif Satria untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27.
Bek tengah berpengalaman Arif Satria dipilih setelah manajemen Laskar Juaro mampu meyakinkannya di tengah banyaknya klub yang juga berminat menggunakan jasanya.
Arif Satria mengaku keseriusan manajemen Sumsel United menjadi alasan utama dirinya menerima tawaran tersebut.
Komunikasi yang terjalin sejak proses negosiasi membuat pemain kelahiran 27 September 1995 itu mantap melanjutkan karier bersama klub asal Sumatera Selatan tersebut.
“Dimanapun saya bermain, tentu saya akan memberikan yang terbaik seperti yang selama ini saya lakukan. Alasan saya memilih Sumsel United kali ini dikarenakan keseriusan manajemen saat berkomunikasi, bernegosiasi hingga lainnya,” kata Arif.
Arif datang dengan pengalaman cukup panjang di sepak bola Indonesia.
Pada musim lalu, dia menjadi bagian dari Adhyaksa FC yang sukses meraih tiket promosi ke Super League.
Kepindahannya ke Sumsel United juga memiliki makna tersendiri.
Arif memang lahir di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, tetapi sepanjang perjalanan kariernya belum pernah memperkuat klub dari daerah asalnya.
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Jawa Pos
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