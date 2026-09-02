Bhayangkara FC Makin Gacor! Gelandang Timnas Kosta Rika Siap Meledak Lawan Persebaya

JawaPos.com — Gelandang Timnas Kosta Rika Jefferson Brenes resmi bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Jefferson berpotensi menjadi ancaman saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Pemain 28 tahun itu membawa pengalaman 23 penampilan internasional dan satu gol bersama Timnas Kosta Rika.

Brenes akan mengenakan nomor punggung 97 bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC. Kehadirannya menjadi tambahan penting bagi The Guardians untuk memperkuat lini tengah menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Sebelum pindah ke Indonesia, Brenes merupakan bagian dari Deportivo Saprissa, salah satu klub besar di Liga Kosta Rika. Pengalaman tersebut membuatnya datang dengan modal jam terbang tinggi, baik di level klub maupun internasional.

Mengapa Jefferson Brenes memilih Bhayangkara FC? Jefferson Brenes mengakui kepindahannya ke Indonesia bukan keputusan mudah. Gelandang 28 tahun itu bahkan menyebut proses negosiasi dan pengambilan keputusan bersama Deportivo Saprissa berlangsung cukup rumit.

"Saya merasa senang dan bahagia. Tentu saja ini tidak mudah dan terasa rumit. Saya pikir kedua belah pihak merasakannya," ujar Brenes dikutip dari situs liga. “Sejujurnya saya sangat bahagia di Saprissa. Pada akhirnya ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil, tetapi manajemen dan saya duduk bersama dan mengambil keputusan yang rumit ini," tambahnya.

Keputusan tersebut datang ketika performa Brenes di Deportivo Saprissa justru sedang meningkat. Ia merasa nyaman bersama klub lamanya, tetapi memilih mengambil risiko demi tantangan baru di sepak bola Indonesia.“Saya senang dengan langkah besar yang akan saya ambil, dan saya akan membawa banyak kenangan indah dari sini.”

Apa yang dibawa Brenes ke lini tengah Bhayangkara FC? Brenes diharapkan memberikan kreativitas sekaligus pengalaman internasional untuk Bhayangkara Presisi Lampung FC. Rekam jejak 23 pertandingan bersama Timnas Kosta Rika menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi persaingan ketat Super League 2026/2027.

Pengalaman bersama Deportivo Saprissa juga membuat Brenes terbiasa tampil dalam atmosfer kompetisi dengan tekanan tinggi. Kini, kemampuan tersebut akan diuji dalam lingkungan sepak bola Indonesia bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC.