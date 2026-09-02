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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 02.21 WIB

Bhayangkara FC Resmi Datangkan Gelandang Timnas Kosta Rika Jefferson Brenes

Bhayangkara FC mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes. (Istimewa) - Image

Bhayangkara FC mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara FC menambah kekuatan menghadapi persaingan kompetisi super league musim 2026/27 dengan mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes.

Jefferson Brenes menjadi tambahan baru di lini tengah Bhayangkara FC.

Pemain berusia 28 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 97 bersama klub barunya.

Kedatangan Brenes cukup menarik perhatian karena dia memiliki pengalaman bermain di salah satu klub besar Kosta Rika Deportivo Saprissa. 

Sebelum memutuskan melanjutkan karir ke Indonesia, sang gelandang menjadi bagian dari klub tersebut.

Selain memiliki pengalaman di level klub, Brenes juga pernah memperkuat Timnas Kosta Rika.

Dia tercatat sudah mengoleksi 23 penampilan bersama tim nasional dan mencetak satu gol.

Keputusan untuk meninggalkan Saprissa dan mencoba tantangan baru di Indonesia bukan perkara mudah bagi Brenes.

Dia mengakui proses kepindahan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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