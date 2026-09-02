Bhayangkara FC Resmi Datangkan Gelandang Timnas Kosta Rika Jefferson Brenes

Bhayangkara FC mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara FC menambah kekuatan menghadapi persaingan kompetisi super league musim 2026/27 dengan mendatangkan gelandang asal Kosta Rika Jefferson Brenes.
Jefferson Brenes menjadi tambahan baru di lini tengah Bhayangkara FC.
Pemain berusia 28 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 97 bersama klub barunya.
Kedatangan Brenes cukup menarik perhatian karena dia memiliki pengalaman bermain di salah satu klub besar Kosta Rika Deportivo Saprissa.
Sebelum memutuskan melanjutkan karir ke Indonesia, sang gelandang menjadi bagian dari klub tersebut.
Selain memiliki pengalaman di level klub, Brenes juga pernah memperkuat Timnas Kosta Rika.
Dia tercatat sudah mengoleksi 23 penampilan bersama tim nasional dan mencetak satu gol.
Keputusan untuk meninggalkan Saprissa dan mencoba tantangan baru di Indonesia bukan perkara mudah bagi Brenes.
Dia mengakui proses kepindahan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya