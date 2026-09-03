Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 13.51 WIB

Bernardo Tavares: Bhayangkara FC Diuntungkan Analisis Laga Pramusim Persebaya Surabaya di Youtube!

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tetap waspada menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tetap waspada menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares menilai Bhayangkara Presisi Lampung FC diuntungkan karena bisa menganalisis seluruh pertandingan pramusim Green Force melalui YouTube.

Persebaya sendiri akan menghadapi Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Persiapan Persebaya Surabaya menuju kompetisi Super League 2026/2027 sebenarnya berjalan cukup baik setelah tim melewati sejumlah agenda pramusim.

Green Force bahkan berhasil menjuarai Piala Presiden 2026, menjalani dua pertandingan uji coba, serta mengikuti pemusatan latihan sebelum memasuki persaingan kompetisi resmi.

Bernardo Tavares Tak Mau Persebaya Surabaya Jemawa

Rangkaian hasil positif selama pramusim tidak membuat Bernardo Tavares menganggap pertandingan pertama sebagai laga yang mudah.

Pelatih asal Portugal itu justru meminta para pemain Persebaya Surabaya tetap melakukan persiapan matang karena Bhayangkara Presisi Lampung FC memiliki kualitas untuk memberikan ancaman.

Persebaya Surabaya dijadwalkan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu (5/9/2026) malam untuk menjalani pertandingan perdana Super League 2026/2027.

Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Green Force setelah menjalani persiapan panjang yang mencakup Piala Presiden 2026, pertandingan uji coba, hingga pemusatan latihan.

Bernardo melihat Bhayangkara FC bukan tim yang kehilangan kekuatan utama menjelang musim baru.

Sebaliknya, beberapa pemain penting masih bertahan dan klub tersebut juga melakukan perekrutan pemain dengan pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Antisipasi Cuaca Panas pada Laga Kontra Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung

Kamis, 3 September 2026 | 14.42 WIB

Milan Ristovski Koleksi 45 Gol! Bomber Anyar Bhayangkara FC Siap Ancam Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Milan Ristovski Koleksi 45 Gol! Bomber Anyar Bhayangkara FC Siap Ancam Persebaya Surabaya

Kamis, 3 September 2026 | 14.14 WIB

Tak Pernah Kalah Lawan Bhayangkara FC! Toni Firmansyah Pede Persebaya Surabaya Curi Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Pernah Kalah Lawan Bhayangkara FC! Toni Firmansyah Pede Persebaya Surabaya Curi Poin

Kamis, 3 September 2026 | 13.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore