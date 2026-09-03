Bernardo Tavares: Bhayangkara FC Diuntungkan Analisis Laga Pramusim Persebaya Surabaya di Youtube!

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares menilai Bhayangkara Presisi Lampung FC diuntungkan karena bisa menganalisis seluruh pertandingan pramusim Green Force melalui YouTube.

Persebaya sendiri akan menghadapi Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Persiapan Persebaya Surabaya menuju kompetisi Super League 2026/2027 sebenarnya berjalan cukup baik setelah tim melewati sejumlah agenda pramusim.

Green Force bahkan berhasil menjuarai Piala Presiden 2026, menjalani dua pertandingan uji coba, serta mengikuti pemusatan latihan sebelum memasuki persaingan kompetisi resmi.

Bernardo Tavares Tak Mau Persebaya Surabaya Jemawa Rangkaian hasil positif selama pramusim tidak membuat Bernardo Tavares menganggap pertandingan pertama sebagai laga yang mudah.

Pelatih asal Portugal itu justru meminta para pemain Persebaya Surabaya tetap melakukan persiapan matang karena Bhayangkara Presisi Lampung FC memiliki kualitas untuk memberikan ancaman.

Persebaya Surabaya dijadwalkan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu (5/9/2026) malam untuk menjalani pertandingan perdana Super League 2026/2027.

Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Green Force setelah menjalani persiapan panjang yang mencakup Piala Presiden 2026, pertandingan uji coba, hingga pemusatan latihan.

Bernardo melihat Bhayangkara FC bukan tim yang kehilangan kekuatan utama menjelang musim baru.