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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 00.26 WIB

Jelang Lawan Bhayangkara FC, Persebaya Masih Tunggu Kondisi Alex Martins

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih memantau kondisi sejumlah pemain termasuk Alex Martins yang mengalami cedera menjelang laga perdana BRI Super League 2026/27.

Pelatih Bernardo Tavares tak ingin terburu-buru menentukan komposisi skuad untuk menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana super league.

Persebaya dijadwalkan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung menghadapi Bhayangkara FC pada Sabtu (5/9) malam.

Dengan waktu pertandingan yang semakin dekat, tim pelatih masih melihat perkembangan para pemain yang sedang menjalani pemulihan.

Beberapa di antaranya sudah kembali mengikuti latihan, tetapi kondisinya belum sepenuhnya fit.

“Ya, ada beberapa pemain yang cedera.Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” ujar Bernardo Tavares.

Pelatih asal Portugal itu tidak ingin mengambil keputusan terlalu cepat.

Kondisi pemain dalam beberapa hari ke depan akan menjadi pertimbangan sebelum menentukan siapa saja yang dibawa ke Lampung.

Salah satu pemain yang masih menjadi perhatian adalah Alex Martins.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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