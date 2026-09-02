Alex Martins Diragukan Main! Persebaya Surabaya Siapkan Banyak Skenario Jungkalkan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Alex Martins diragukan tampil saat Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Sabtu (5/9) malam.

Kondisi penyerang asal Brasil itu masih dipantau setelah belum bergabung dalam sesi latihan terbaru.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares belum mau mengambil keputusan terburu-buru terkait komposisi skuad untuk pertandingan tersebut.

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Pelatih asal Portugal itu masih menunggu perkembangan sejumlah pemain yang sedang menjalani pemulihan sebelum menentukan siapa saja yang benar-benar siap masuk daftar skuad.

“Ya, ada beberapa pemain yang cedera. Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” ujar Bernardo Tavares.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan berbagai kemungkinan menjelang laga pembuka Super League 2026/2027.

Persebaya Surabaya tidak ingin memaksakan pemain yang kondisinya belum mencapai level kebugaran maksimal hanya demi tampil pada pertandingan pertama.

Kondisi Alex Martins Masih Dipantau Alex Martins menjadi salah satu pemain yang kondisinya paling menarik perhatian karena posisinya sebagai penyerang.