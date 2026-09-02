Alex Martins Diragukan Main! Persebaya Surabaya Siapkan Banyak Skenario Jungkalkan Bhayangkara FC

Alex Martins masih diragukan tampil saat Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Alex Martins diragukan tampil saat Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada pekan perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung, Sabtu (5/9) malam.
Kondisi penyerang asal Brasil itu masih dipantau setelah belum bergabung dalam sesi latihan terbaru.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares belum mau mengambil keputusan terburu-buru terkait komposisi skuad untuk pertandingan tersebut.
Pelatih asal Portugal itu masih menunggu perkembangan sejumlah pemain yang sedang menjalani pemulihan sebelum menentukan siapa saja yang benar-benar siap masuk daftar skuad.
“Ya, ada beberapa pemain yang cedera. Beberapa sudah mulai berlatih tapi belum 100 persen. Kita lihat hari ini, besok, dan lusa bagaimana perkembangan mereka untuk menentukan apakah bisa masuk skuad atau tidak,” ujar Bernardo Tavares.
Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan berbagai kemungkinan menjelang laga pembuka Super League 2026/2027.
Persebaya Surabaya tidak ingin memaksakan pemain yang kondisinya belum mencapai level kebugaran maksimal hanya demi tampil pada pertandingan pertama.
Alex Martins menjadi salah satu pemain yang kondisinya paling menarik perhatian karena posisinya sebagai penyerang.
Bernardo Tavares mengungkapkan Alex belum mengikuti latihan terbaru sehingga peluangnya tampil melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC masih belum dapat dipastikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya