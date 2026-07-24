Profil Milan Ristovski, Striker Timnas Makedonia Utara yang Resmi Bergabung dengan Bhayangkara FC

Bhayangkara FC memperkenalkan penyerang Timnas Makedonia Utara Milan Ristovski sebagai rekrutan asing terbaru. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara FC kembali menunjukkan keseriusannya menyambut musim Super League 2026/2027. Klub berjuluk The Guardians itu resmi memperkenalkan penyerang Timnas Makedonia Utara, Milan Ristovski, sebagai rekrutan asing terbaru.
Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi tambahan kekuatan di lini depan Bhayangkara FC yang tengah membangun skuad kompetitif untuk menghadapi persaingan musim baru. Pengumuman transfer ini sekaligus menjawab rumor yang sebelumnya sempat beredar mengenai ketertarikan Bhayangkara terhadap sang pemain.
Milan Ristovski datang ke Indonesia dengan pengalaman panjang bermain di kompetisi Eropa. Sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, dia memperkuat klub kasta tertinggi Liga Ceko, Bohemians 1905, selama dua musim.
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Bersama Bohemians, Ristovski mencatatkan 69 penampilan di berbagai ajang dan menyumbangkan lima gol. Meski tidak selalu menjadi mesin gol utama, kontribusinya dinilai penting berkat mobilitas, kemampuan membuka ruang, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini serang.
Pemain kelahiran Skopje, 8 April 1998, itu memiliki postur 188 sentimeter. Posisi utamanya adalah penyerang tengah, namun ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah ketika dibutuhkan.
Karir profesional Ristovski dimulai bersama Rabotnicki Skopje sebelum melanjutkan petualangan ke HNK Rijeka di Kroasia. Selama berkarir di Eropa, dia juga sempat memperkuat Krško, Nitra, dan Spartak Trnava.
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Bersama Spartak Trnava, Ristovski menikmati salah satu periode terbaik dalam karirnya. Dia turut membantu klub tersebut meraih dua gelar Slovak Cup pada musim 2021/2022 dan 2022/2023.
Di level internasional, pengalaman Ristovski juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia telah mengoleksi 30 penampilan bersama Timnas Makedonia Utara dengan sumbangan empat gol. Namanya mulai dikenal setelah menjadi bagian dari skuad Makedonia Utara yang tampil di ajang Euro 2020, turnamen besar pertama dalam sejarah negara tersebut.
Ristovski juga masih dipercaya membela tim nasional hingga tahun ini. Pada FIFA Matchday Juni 2026, dia tampil saat Makedonia Utara menghadapi Turki dan Bosnia Herzegovina.
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