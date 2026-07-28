Gabung Bhayangkara FC, Milan Ristovski Bidik Prestasi dan Janji Beri yang Terbaik

JawaPos.com - Kehadiran Milan Ristovski menjadi salah satu tambahan kekuatan penting bagi Bhayangkara FC dalam menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Penyerang asal Makedonia Utara itu langsung menunjukkan keseriusannya setelah resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad The Guardians.

Melalui unggahan terbaru, Milan Ristovski mengungkapkan rasa bangga dan antusias bisa memulai perjalanan baru bersama Bhayangkara FC. Dia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan klub serta para pendukung.

"Bersyukur dan merasa terhormat dapat memulai lembaran baru ini bersama Bhayangkara FC. Saya siap memberikan segalanya demi lambang ini dan klub yang luar biasa ini. Terima kasih atas sambutan hangatnya, mari kita raih hal-hal besar bersama-sama," tulis Milan Ristovski.

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Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemain berusia 28 tahun itu datang dengan motivasi tinggi. Dia tidak hanya ingin menjadi bagian dari tim, tetapi juga bertekad membantu Bhayangkara FC bersaing di papan atas sepanjang musim.

Komitmen untuk memberikan seluruh kemampuannya menunjukkan profesionalisme yang dibawa Ristovski. Sebagai pemain yang telah berpengalaman tampil di kompetisi Eropa, ia diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan menjadi salah satu ujung tombak utama The Guardians.

Rekam jejaknya di level internasional juga menjadi nilai tambah bagi Bhayangkara FC. Ristovski pernah memperkuat tim nasional Makedonia Utara, pengalaman yang diyakini akan membawa pengaruh positif, baik dari sisi kualitas permainan maupun mental bertanding.

Manajemen Bhayangkara FC sendiri berharap kehadiran Ristovski mampu meningkatkan daya gedor tim. Ketajamannya di depan gawang diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi ketatnya persaingan pada kompetisi musim 2026/27.

Di sisi lain, para pendukung Bhayangkara FC turut menyambut positif bergabungnya sang striker. Banyak yang berharap Ristovski bisa segera menyatu dengan skema permainan tim dan menjadi mesin gol baru bagi The Guardians.