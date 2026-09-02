Bhayangkara FC Ganti Pelatih! Bernardo Tavares Justru Waspadai Ledakan Lawan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Pergantian pelatih Bhayangkara FC dari Paul Munster ke Oscar Bruzón Barreras justru dinilai Bernardo Tavares bukan keuntungan bagi Green Force karena strategi lawan sulit diprediksi.

Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan menuju kompetisi resmi setelah melewati pramusim panjang.

Tim asuhan Bernardo Tavares sebelumnya tampil di Piala Presiden 2026, menjalani laga persahabatan internasional kontra Penang FC, lalu mengikuti pemusatan latihan di Thailand.

Rangkaian tersebut menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji berbagai komposisi pemain.

Selain memberikan menit bermain, agenda pramusim juga digunakan untuk membangun pemahaman terhadap sistem permainan yang akan diterapkan sepanjang Super League 2026/2027.

Kini, seluruh fokus Persebaya Surabaya tertuju pada Bhayangkara Presisi Lampung FC. Laga perdana menjadi ujian penting karena Green Force harus langsung menghadapi lawan yang bermain di kandang sendiri.

Situasi Bhayangkara FC turut menarik perhatian. Musim lalu, klub tersebut masih ditangani Paul Munster, tetapi manajemen memilih tidak melanjutkan kerja sama dengan pelatih asal Irlandia Utara itu untuk musim baru.