Bhayangkara FC Ganti Pelatih! Bernardo Tavares Justru Waspadai Ledakan Lawan Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Pergantian pelatih Bhayangkara FC dari Paul Munster ke Oscar Bruzón Barreras justru dinilai Bernardo Tavares bukan keuntungan bagi Green Force karena strategi lawan sulit diprediksi.
Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan menuju kompetisi resmi setelah melewati pramusim panjang.
Tim asuhan Bernardo Tavares sebelumnya tampil di Piala Presiden 2026, menjalani laga persahabatan internasional kontra Penang FC, lalu mengikuti pemusatan latihan di Thailand.
Baca Juga:Antisipasi Second Ball! Bernardo Tavares Genjot Fisik Persebaya Surabaya Hadapi Bhayangkara FC
Rangkaian tersebut menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji berbagai komposisi pemain.
Selain memberikan menit bermain, agenda pramusim juga digunakan untuk membangun pemahaman terhadap sistem permainan yang akan diterapkan sepanjang Super League 2026/2027.
Kini, seluruh fokus Persebaya Surabaya tertuju pada Bhayangkara Presisi Lampung FC. Laga perdana menjadi ujian penting karena Green Force harus langsung menghadapi lawan yang bermain di kandang sendiri.
Baca Juga:Bernardo Tavares Buka Suara! Dukungan Penuh Bonek Temani Pasang Surut Persebaya Surabaya Raih Juara
Situasi Bhayangkara FC turut menarik perhatian. Musim lalu, klub tersebut masih ditangani Paul Munster, tetapi manajemen memilih tidak melanjutkan kerja sama dengan pelatih asal Irlandia Utara itu untuk musim baru.
Sebagai gantinya, Bhayangkara FC menunjuk Oscar Bruzón Barreras. Pelatih anyar tersebut datang dengan rekam jejak panjang dan koleksi trofi yang membuat Bernardo Tavares memilih bersikap lebih waspada.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya