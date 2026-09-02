Antisipasi Second Ball! Bernardo Tavares Genjot Fisik Persebaya Surabaya Hadapi Bhayangkara FC

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menggenjot kekuatan fisik untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Bernardo Tavares menilai kemampuan memenangkan duel dan second ball bisa menjadi faktor penting bagi Green Force dalam pertandingan tersebut.
Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim yang cukup panjang.
Green Force sebelumnya tampil di Piala Presiden 2026, menghadapi Penang FC dalam International Friendly Match, kemudian menjalani pemusatan latihan di Thailand.
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Rangkaian pertandingan dan latihan tersebut memberikan kesempatan kepada tim pelatih untuk menguji komposisi skuad.
Selain memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain, agenda pramusim juga digunakan untuk membangun pemahaman taktik sebelum Persebaya Surabaya benar-benar memasuki persaingan kompetisi resmi.
Kini, perhatian Bernardo Tavares sepenuhnya tertuju kepada Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Pelatih asal Portugal itu menyadari pertandingan pembuka tidak akan mudah karena lawan memiliki keuntungan bermain di kandang dan mendapatkan dukungan langsung dari suporter.
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Bernardo Tavares menilai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda menjadi salah satu aspek yang perlu diantisipasi Persebaya Surabaya.
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