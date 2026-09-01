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Andika Rachmansyah
Selasa, 1 September 2026 | 18.44 WIB

Kado 5 Abad, Persija Jakarta Usung Misi Gelar Juara di Super League 2026/2027

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta, Senin (8/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta, Senin (8/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengusung misi besar jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027, yakni merebut gelar juara.

Keseriusan Persija Jakarta ditandai dengan mendatangkan pelatih kelas dunia, Shin Tae-yong.

Tak tanggung-tanggung, manajemen klub mengikat pelatih asal Korea Selatan itu dengan kontrak berdurasi tiga musim atau tepatnya hingga Juni 2029.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu langsung mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik pemain lokal maupun asing.

Sejauh ini, di bawah kendali Shin Tae-yong, Persija Jakarta sudah mendaratkan 11 pemain anyar yang terdiri dari empat lokal dan tujuh asing.

Empat pemain lokal yang dimaksud adalah Nadeo Argawinata, Aqil Savik, Pratama Arhan, dan Victor Dethan.

Sedangkan tujuh legiun asing anyar Macan Kemayoran, yakni Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon, dan Alexander Jeremejeff.

Ucapan Shin Tae-yong saat Diperkenalkan sebagai Pelatih Persija Jakarta

Shin Tae-yong sendiri telah menegaskan targetnya saat perekenalan diri sebagai pelatih baru Macan Kemayoran pada 8 Juni 2026.

Pada momen itu, dia dengan lantang mengatakan ingin membawa Persija Jakarta meraih gelar juara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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