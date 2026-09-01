Kado 5 Abad, Persija Jakarta Usung Misi Gelar Juara di Super League 2026/2027

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta, Senin (8/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengusung misi besar jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027, yakni merebut gelar juara.
Keseriusan Persija Jakarta ditandai dengan mendatangkan pelatih kelas dunia, Shin Tae-yong.
Tak tanggung-tanggung, manajemen klub mengikat pelatih asal Korea Selatan itu dengan kontrak berdurasi tiga musim atau tepatnya hingga Juni 2029.
Eks pelatih Timnas Indonesia itu langsung mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik pemain lokal maupun asing.
Sejauh ini, di bawah kendali Shin Tae-yong, Persija Jakarta sudah mendaratkan 11 pemain anyar yang terdiri dari empat lokal dan tujuh asing.
Empat pemain lokal yang dimaksud adalah Nadeo Argawinata, Aqil Savik, Pratama Arhan, dan Victor Dethan.
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Sedangkan tujuh legiun asing anyar Macan Kemayoran, yakni Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon, dan Alexander Jeremejeff.
Shin Tae-yong sendiri telah menegaskan targetnya saat perekenalan diri sebagai pelatih baru Macan Kemayoran pada 8 Juni 2026.
Pada momen itu, dia dengan lantang mengatakan ingin membawa Persija Jakarta meraih gelar juara.
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Jawa Pos
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