Mabes Polri Beri Izin, Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai bungkam Arema FC / Dok: Persija
JawaPos.com - Lokasi pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 akhirnya menemukan titik terang. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.
Kepastian itu diungkapkan oleh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, setelah menjelaskan bahwa Mabes Polri telah memberikan izin terhadap seluruh laga Super League musim ini. Termasuk pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung.
“Ya, Mabes Polri meyakini bahwa jadwal yang sudah disampaikan adalah jadwal yang tentunya akan bisa di-delivery, ya tentunya dari kami di Liga berpatokan kepada jadwal-jadwal tadi, meskipun kami sendiri yang mempertanyakan dan menanyakan kepada pihak Mabes Polri untuk bisa melihat di tanggal 12 ini (Persija vs Persib) apakah akan ada perubahan atau tidak,” kata Ferry kepada awak media, Selasa (1/9/2026).
“Karena memang kita juga memberi notice kepada pihak kepolisian bahwa Persija vs Persib adalah pertandingan yang akan memakan perhatian. Pihak Mabes Polri juga menyatakan hal yang sama,” sambungnya.
Ferry juga menjelaskan bahwa pihak Persija Jakarta telah melakukan komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Hasil audiensi tersebut berbuah positif sehingga ditetapkan duel melawan Persib Bandung dipastikan bergulir sesuai jadwal.
“Kemudian Persija juga sudah beraudiensi kepada kepolisian lokal dalam hal ini Polda Metro Jaya, Polda juga meyakini sejauh ini masih sesuai dengan jadwal, jadi bukan hanya lisan namun sudah berkembang menjadi kepastian jadwal yang bisa ditetapkan,” terang Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menegaskan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dipastikan berlangsung di SUGBK. Ia mengatakan pihak pengelola GBK juga telah menyatakan kesiapan untuk menjadi venue duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
“(Di) GBK. GBK sendiri juga sudah siap,” tegas Ferry.
Kepastian ini sekaligus menjadi kabar bahagia bagi kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Akhirnya, mereka bisa mendukung langsung tim kebanggaannya di Jakarta saat melakoni laga kandang melawan Persib Bandung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen