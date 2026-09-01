Mabes Polri Beri Izin, Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK

JawaPos.com - Lokasi pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 akhirnya menemukan titik terang. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

Kepastian itu diungkapkan oleh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, setelah menjelaskan bahwa Mabes Polri telah memberikan izin terhadap seluruh laga Super League musim ini. Termasuk pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung.

“Ya, Mabes Polri meyakini bahwa jadwal yang sudah disampaikan adalah jadwal yang tentunya akan bisa di-delivery, ya tentunya dari kami di Liga berpatokan kepada jadwal-jadwal tadi, meskipun kami sendiri yang mempertanyakan dan menanyakan kepada pihak Mabes Polri untuk bisa melihat di tanggal 12 ini (Persija vs Persib) apakah akan ada perubahan atau tidak,” kata Ferry kepada awak media, Selasa (1/9/2026).

“Karena memang kita juga memberi notice kepada pihak kepolisian bahwa Persija vs Persib adalah pertandingan yang akan memakan perhatian. Pihak Mabes Polri juga menyatakan hal yang sama,” sambungnya.

Ferry juga menjelaskan bahwa pihak Persija Jakarta telah melakukan komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Hasil audiensi tersebut berbuah positif sehingga ditetapkan duel melawan Persib Bandung dipastikan bergulir sesuai jadwal.

“Kemudian Persija juga sudah beraudiensi kepada kepolisian lokal dalam hal ini Polda Metro Jaya, Polda juga meyakini sejauh ini masih sesuai dengan jadwal, jadi bukan hanya lisan namun sudah berkembang menjadi kepastian jadwal yang bisa ditetapkan,” terang Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dipastikan berlangsung di SUGBK. Ia mengatakan pihak pengelola GBK juga telah menyatakan kesiapan untuk menjadi venue duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

“(Di) GBK. GBK sendiri juga sudah siap,” tegas Ferry.