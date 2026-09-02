Larangan Suporter Tandang Dicabut di Super League 2026/2027, Igor Tolic: Peningkatan yang Bagus!

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyambut positif larangan suporter tandang dicabut dalam Super League 2026/2027. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia.

Seperti diketahui, I.League selaku operator kompetisi telah mendapat restu dari FIFA untuk mencabut larangan suporter tandang di Super League 2026/2027. Hanya saja, aturan tersebut tidak berlaku pada laga-laga rivalitas tinggi seperti duel Persija Jakarta vs Persib Bandung atau Persebaya Surabaya vs Arema FC.

Meski demikian, Tolic senang karena akhirnya larangan suporter tandang telah dicabut setelah empat musim lamanya. Menurutnya, kehadiran suporter tandang adalah kabar baik dan akan meningkatkan kualitas dalam sebuah pertandingan.

"Menurut saya, ini adalah sebuah peningkatan yang bagus bahwa beberapa pertandingan sudah bisa dihadiri (suporter tandang)," kata Tolic kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (2/9).

Juru taktik asal Kroasia itu menilai pencabutan larangan suporter tandang merupakan langkah positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus tetap dibarengi dengan pengamanan dan pengelolaan pertandingan yang baik.

"Untuk pertandingan-pertandingan spesial, hal seperti ini bahkan sudah terbukti di Eropa. Saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Hal yang terpenting adalah keselamatan orang-orang," ucap Tolic.

"Jika tidak aman atau ada seseorang yang mendapat masalah, maka sepak bola tidak sebanding dengan risiko tersebut. Jadi, jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah maju yang positif," lanjutnya.

Dicabutnya regulasi tersebut tentu menjadi kabar sangat bahagia bagi seluruh suporter masing-masing tim, apalagi Bobotoh. Pasalnya, kelompok suporter Persib Bandung itu memiliki basis besar yang tersebar di berbagai daerah.

Kini, Bobotoh bisa selalu mendukung perjuangan Persib Bandung di pertandingan tandang Super League 2026/2027. Namun ingat, mereka dilarang hadir saat Pangeran Biru melawat ke markas Persija Jakarta pada pekan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 12 September 2026.