Antusias Sambut Duel Persija vs Persib di Jakarta, Igor Tolic Siapkan Mental Pemain

Persib Bandung hanya punya sekitar 15 hari menuju laga kontra Manila Digger di ACL 2. Igor Tolic memaksimalkan TC dan laga di Bali. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, antusias menyambut duel kontra Persija pada pekan kedua Super League 2026/2027. Tolic akan menyiapkan mental pemainnya untuk laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
Duel klasik tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 12 September 2026. Pertandingan ini jadi laga kandang pertama Persija, dan laga tandang perdana Persib.
Setelah sekian lama, akhirnya Persija bisa menjamu rivalnya di Jakarta. Terakhir kali, tim berjulukkan Macan Kemayoran itu menghadapi Persib di Jakarta pada 2019 silam. Dalam laga yang berlangsung di SUGBK itu, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1.
Tolic antusias menatap laga klasik tersebut yang akan digelar di Jakarta. Pelatih asal Kroasia itu sebelumnya pernah mencicipi atmosfer laga tandang melawan Macan Kemayoran, namun kala itu laga digelar di Stadion Patriot Candrabhaga.
“Itu selalu menjadi pertandingan yang spesial. Saya rasa saya pernah berada di Bekasi tiga tahun lalu, dan tahun lalu di (Stadion) Patriot,” kata Tolic kepada awak media termasuk JawaPos.com, Selasa (1/9/2026).
Alih-alih ciut karena pertandingan dimainkan di Jakarta, Tolic justru menilai duel tersebut akan menjadi laga yang spesial. Ia menyadari suporter tuan rumah akan memberikan tekanan sepanjang laga, sehingga diirnya akan mempersiapkan mental para pemain Persib Bandung sebaik mungkin.
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“Tapi bermain di markas Persija (Jakarta) adalah hal yang spesial bagi kami. Kami harus bersiap secara psikologis agar tetap stabil menghadapi stadion yang penuh,” terang Tolic.
Tolic menyadari duel melawan Persija bukan laga biasa, terlebih laga tersebut merupakan salah satu derby terbesar di sepak bola Indonesia. Namun, pengalaman Persib Bandung menghadapi sejumlah laga sulit di kompetisi Asia membuatnya yakin para pemain memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tekanan.
“Namun, kami sudah memainkan banyak pertandingan di Asia yang membantu kami melewati pertandingan-pertandingan sulit seperti ini dengan lebih mudah. Ya, kami bermain dalam laga derby,” terang Tolic.
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Jawa Pos
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