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Andika Rachmansyah
Selasa, 1 September 2026 | 18.38 WIB

I.League Sebut Liga Indonesia Punya Level Persaingan Tertinggi di ASEAN

Direktur Komersial I.League Sadikin Aksa. (Dok. PSSI Pers) - Image

Direktur Komersial I.League Sadikin Aksa. (Dok. PSSI Pers)

JawaPos.com - Direktur Komersial I.League Sadikin Aksa mengungkapkan, Liga Indonesia memiliki level persaingan tertinggi di Asia Tenggara.

Sadikin Aksa menyampaikan hal tersebut berdasar data Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Kata Sadikin, Liga Indonesia memimpin karena tingkat persaingan atau competitiveness yang tinggi.

Perebutan gelar juara musim lalu antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda menjadi contoh paling nyata.

Pasalnya, kedua tim bersaing hingga pekan terakhir dalam perburuan gelar juara meski pada akhirnya Persib Bandung mengamankan trofi ketiganya secara beruntun. Tapi persaingan di kompetisi musim lalu berjalan super ketat.

”Kalau kita melihat competitiveness level kita, biarpun Persib juara tiga kali berturut-turut, tetapi pada saat Persib mau juara, itu ada kompetitif yang cukup tinggi, apalagi tahun lalu sampai minggu terakhir," kata Sadikin Aksa kepada awak media dalam diskusi Water Break PSSI Pers, dikutip Selasa (1/9).

Lebih lanjut, Sadikin mencontohkan persaingan di Liga Indonesia dengan negara Malaysia yang dinilai minim persaingan.

”Tetapi, kalau kita bandingkan Malaysia, Malaysia itu yang namanya JDT sudah berapa tahun, lebih dari sepuluh tahun juara berturut-turut. Sebelas kali juara, ada persaingan tidak di situ? Begitulah cara penilaiannya,” tutur Sadikin.

Begitu juga dengan yang terjadi di Liga Thailand. Menurut dia, kompetisi di sana didominasi segelintir klub saja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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