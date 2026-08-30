PSIM Jogja Menang atas Deltras FC, Van Gastel Masih Soroti Permainan Laskar Mataram di Babak Kedua

Ilustrasi: Laga PSIM Jogja. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Jogja menutup rangkaian laga persahabatan pramusim dengan hasil positif. Laskar Mataram mengalahkan Deltras FC Sidoarjo dengan skor 2-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (29/8) malam.
Pertandingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda launching tim PSIM Jogja untuk menyambut kompetisi musim 2026/27. Dua gol kemenangan PSIM diborong Ezequiel “Pulga” Vidal pada babak pertama.
Sejak pertandingan dimulai, PSIM tampil lebih dominan. Skuad asuhan Jean-Paul van Gastel mampu menguasai jalannya pertandingan dan beberapa kali memberikan tekanan ke lini pertahanan Deltras.
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Tekanan tersebut akhirnya berbuah dua gol Vidal. Penyerang asal Argentina itu menjadi pembeda pada babak pertama sekaligus membawa PSIM menutup paruh pertama dengan keunggulan 2-0.
Van Gastel mengapresiasi permainan timnya, terutama ketika menghadapi tekanan Deltras pada awal pertandingan. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik dan menemukan solusi ketika lawan mencoba memberikan tekanan.
“Untuk 30 menit pertama, saat mereka memberikan tekanan di awal, kami bermain cukup baik dan mampu menemukan solusinya,” ujar Van Gastel.
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Meski meraih kemenangan, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan catatan terhadap permainan tim setelah unggul dua gol. Menurutnya, PSIM kehilangan intensitas sehingga pertandingan pada babak kedua berjalan lebih lambat.
“Setelah unggul 2-0 kami mulai ceroboh. Babak kedua berjalan terlalu lambat dan tidak banyak aksi terjadi,” katanya.
Van Gastel sebenarnya ingin anak asuhnya tetap bermain agresif setelah unggul. Ia berharap PSIM tidak berhenti mencari peluang dan gol tambahan hingga pertandingan berakhir.
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Jawa Pos
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