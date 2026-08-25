Takuya Matsunaga Ungkap Alasan Pilih Deltras FC dan Target Besarnya di Championship 2026/2027

JawaPos.com - Takuya Matsunaga punya alasan tersendiri menerima tawaran bergabung dengan Deltras FC. Pemain asal Jepang itu ternyata sudah memiliki kesan positif terhadap sepak bola Jawa Timur sejak masih memperkuat Persipura Jayapura.

Saat membela Persipura, Takuya mengaku selalu antusias ketika harus menjalani pertandingan tandang di Jawa Timur. Menurut pemain yang akrab disapa Taki tersebut, karakter permainan tim-tim Jawa Timur sesuai dengan gaya sepak bola yang disukainya.

“Tim-tim di Jawa Timur memainkan sepak bola yang saya suka, yaitu memainkan bola dari kaki ke kaki dengan cepat,” kata Taki.

Karena itu, ketika kesempatan bergabung dengan Deltras FC datang, pemain berusia 36 tahun tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Ia langsung menerima tawaran untuk memperkuat klub asal Sidoarjo itu.

Taki juga memiliki kenangan ketika pernah bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Atmosfer yang diberikan suporter Deltras FC menjadi salah satu hal yang membuatnya tertarik untuk kembali merasakan sepak bola di Sidoarjo.

Menurutnya, dukungan fanatik suporter bisa menjadi energi tambahan bagi pemain di setiap pertandingan. Karena itu, ia ingin menjadikan laga kandang Deltras sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan.

“Deltras FC punya stadion bagus, fansnya juga fanatik, dan kotanya nyaman. Saya masih ingat ketika tandang ke Stadion Gelora Delta. Atmosfer sepak bola di Sidoarjo sangat luar biasa,” ujarnya.

“Itu yang membuat pemain tiap pertandingan harus menang. Jadi saya akan berusaha setiap pertandingan wajib menang di kandang,” lanjut Taki.