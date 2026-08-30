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Andre Rizal Hanafi
Senin, 31 Agustus 2026 | 05.16 WIB

Persib Bandung Pinjamkan Dion Markx ke Persita, Diharapkan Dapat Menit Bermain Lebih Banyak

Dion Markx jalani latihan intensitas tinggi bersama Persib Bandung jelang laga penting melawan Semen Padang. (Instagram @dion.markx) - Image

Dion Markx jalani latihan intensitas tinggi bersama Persib Bandung jelang laga penting melawan Semen Padang. (Instagram @dion.markx)

JawaPos.com - Persib Bandung mengambil langkah untuk mendukung perkembangan pemain mudanya dengan meminjamkan Dion Wilhelmus Eddy Markx. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen berdiskusi dengan tim pelatih dan Dion terkait kebutuhan sang pemain untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak.

Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk memperoleh menit bermain secara konsisten sekaligus mengembangkan kemampuannya di level kompetitif. 

Persib Bandung menilai pengalaman bertanding menjadi bagian penting dalam proses pematangan karier pemain berusia muda.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kebutuhan perkembangan Dion.

“Dari sisi teknis, Dion merupakan pemain muda yang memiliki talenta dan potensi besar untuk terus berkembang. Karena itu, kami melihat bahwa kesempatan bermain yang lebih banyak sangat penting bagi proses perkembangannya,” kata Adhitia.

Dion Markx bergabung dengan Persib Bandung pada awal musim Super League 2025/2026. Pada musim pertamanya, bek kanan tersebut baru mendapat satu kesempatan tampil bersama tim utama.

Persaingan di posisi tersebut memang cukup ketat. Dion harus bersaing dengan sejumlah pemain lain, termasuk Kakang Rudianto dan Frans Putros.

Situasi mulai berubah ketika Igor Tolic menangani Persib Bandung. Dion mendapat kesempatan bermain dalam dua pertandingan awal. Namun, cedera kemudian menghambat langkahnya dan membuat sang pemain harus menjalani masa pemulihan.

Dion baru kembali ke dalam persiapan tim hingga mengikuti turnamen segitiga Dewata Challenge Series. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan menit bermain menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan peminjaman.

Editor: Banu Adikara
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