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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.37 WIB

Marc Klok Tegaskan Target Persib Bandung Kalahkan Manila Digger dan Lolos ke Fase Grup ACL Two

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, memastikan timnya tidak memiliki target lain selain meraih kemenangan atas Manila Digger pada laga pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Laga ini menjadi penentu perjalanan Persib Bandung di kompetisi antarklub Asia. Kemenangan akan memastikan Maung Bandung melangkah ke fase grup ACL Two musim 2026/2027.

Klok menyambut positif kesempatan kembali tampil di kompetisi Asia. Gelandang asal Belanda tersebut menilai pertandingan di ACL Two selalu memberikan pengalaman berbeda bagi pemain, baik ketika tampil di fase grup maupun babak play-off.

“ACL Champions League Two selalu menjadi pertandingan yang menarik, entah itu fase grup atau play-off. Bagi klub, ini adalah pertandingan yang penting juga bagi para pemain, selalu menyenangkan untuk bermain di sini,” ujar Klok dalam sesi temu media di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/8/2026).

Meski sudah mengetahui gambaran persaingan yang akan dihadapi apabila lolos ke fase grup, Klok meminta rekan-rekannya tidak terlalu cepat memikirkan hal tersebut. Menurutnya, pekerjaan utama Persib Bandung saat ini adalah mengalahkan Manila Digger.

“Kami hanya punya satu target di pertandingan besok yaitu untuk menang dan lolos ke babak grup. Kami tahu apa yang ada di fase grup nanti, tapi kami akan lebih dulu menuntaskan pekerjaan di pertandingan besok,” tegas pemain bernomor punggung 23 tersebut.

Persib Bandung sendiri telah melakukan persiapan untuk menghadapi pertandingan penting ini. Klok menyebut seluruh anggota tim, mulai dari pemain, staf pelatih hingga ofisial, memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Digger.

Ia juga melihat kondisi tim cukup positif menjelang pertandingan. Persiapan yang dilakukan selama beberapa hari terakhir membuat para pemain semakin percaya diri untuk menjalankan rencana pertandingan.

“Semua orang lapar, semua orang fokus ke pertandingan. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Jadi semua orang juga cukup percaya diri dan siap berkontribusi di pertandingan besok,” kata Klok.

Dengan persiapan tersebut, Klok berharap Persib Bandung mampu menunjukkan permainan terbaik di hadapan pendukungnya. Baginya, kemenangan menjadi jalan utama untuk memastikan tiket ke fase grup ACL Two.

Editor: Hendra
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