Lini Belakang Persib Bandung Makin Padat, Empat Bek Asing Siap Berebut Tempat Utama

Persib Bandung saat menjalani sesi latihan. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung memiliki persaingan menarik di lini belakang menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Untuk posisi bek tengah, Pangeran Biru kini mempunyai empat pemain asing yang siap memperebutkan tempat utama.

Mereka adalah Julio Cesar, Patricio Matricardi, serta dua pemain anyar, Gabriel Mutombo dan Danijel Loncar. Kehadiran empat stopper tersebut membuat pelatih Persib, Igor Tolic, memiliki lebih banyak opsi untuk menyusun lini pertahanan.

Situasi ini disambut positif oleh Julio Cesar. Bek asal Brasil tersebut menilai persaingan di dalam tim justru bisa memberikan dampak baik terhadap perkembangan Persib sepanjang musim.

Menurut Julio, setiap pemain mempunyai karakter dan kelebihan masing-masing. Karena itu, Tolic bisa menentukan pemain yang tampil berdasarkan kebutuhan tim dalam setiap pertandingan.

“Saya pikir pelatih punya banyak pilihan sekarang. Setiap pemain punya kelebihannya masing-masing,” ujar Julio Cesar.

Dengan kedalaman tersebut, rotasi di lini belakang juga menjadi lebih mudah dilakukan. Julio melihat kondisi itu penting karena Persib akan menghadapi jadwal kompetisi yang padat pada musim 2026/27.

“Sekarang kami bisa membantu tim di banyak pertandingan. Mungkin satu pemain bermain di satu laga, lalu di laga berikutnya pemain lain,” lanjutnya.

Persib memang membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi berbagai kompetisi. Selain Super League, Maung Bandung juga memiliki agenda di level Asia sehingga kebugaran pemain menjadi salah satu faktor penting.

Julio juga menyambut kedatangan Mutombo dan Loncar. Menurutnya, tambahan dua pemain tersebut membuat kualitas pertahanan Persib semakin meningkat.

Musim lalu, Persib masih mengandalkan Federico Barba yang memiliki peran penting di lini belakang. Kini, kepergian Barba telah diimbangi dengan hadirnya Loncar dan Mutombo.

“Musim lalu kami punya Federico Barba dan dia sangat membantu kita, tapi sekarang Loncar sudah datang, Gabriel juga datang, dan tentu itu menambah kualitas dalam skuad kami,” kata Julio.

Persaingan empat bek asing ini pada akhirnya akan menjadi keputusan Tolic. Siapa pun yang dipercaya bermain diharapkan mampu menjaga konsistensi pertahanan Persib.