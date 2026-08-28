Kembali ke Pinggir Lapangan, Pieter Huistra Antusias Pimpin PSS Sleman di Super League Musim 2026/27

JawaPos.com - Pieter Huistra tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya menyambut musim baru bersama PSS Sleman. Setelah musim lalu lebih banyak menyaksikan pertandingan dari tribun, pelatih asal Groningen, Belanda, itu kini kembali berada di pinggir lapangan sebagai pelatih kepala.

Huistra sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik PSS pada musim 2025/2026. Namun, regulasi yang berlaku membuatnya tidak diperbolehkan mendampingi tim dari bangku cadangan ketika PSS menjalani pertandingan di Championship.

Situasi tersebut membuat peran Huistra di sisi lapangan menjadi sesuatu yang cukup dirindukannya.

Kini, dengan status sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Super League 2026/2027, ia bisa kembali berinteraksi langsung dengan pemain selama pertandingan.

Huistra menilai posisi di pinggir lapangan membuat dirinya lebih leluasa membaca pertandingan. Selain bisa berkomunikasi langsung dengan pemain, ia juga dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat ketika situasi pertandingan berubah.

"Saya sangat antusias bisa kembali berada di pinggir lapangan. Bagi saya, itu jauh lebih baik. Rasanya juga lebih nyaman karena saya bisa lebih dekat dengan lapangan dan mengambil keputusan dengan cepat," ujar Huistra seusai latihan kebugaran, Kamis (27/8/2026).

Huistra bahkan sempat melontarkan candaan mengenai kebiasaannya yang kerap berteriak ketika menyaksikan pertandingan dari tribun.

Menurutnya, kembalinya dia ke pinggir lapangan justru bisa membuat penonton lebih nyaman karena tidak perlu lagi duduk bersebelahan dengan sosok yang terus memberikan instruksi dari tribun.

Terlepas dari candaan tersebut, fokus Huistra kini tertuju pada persiapan PSS menghadapi kompetisi. Kick-off Super League 2026/2027 semakin dekat sehingga komposisi tim utama mulai menjadi perhatian.