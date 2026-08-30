Alexander Jeremejeff Cetak Brace ke Gawang Brisbane Roar Jadi Modal Persija di Super League

JawaPos.com - Alexander Jeremejeff langsung memberikan kesan positif dalam penampilan perdana bersama Persija Jakarta di hadapan publik.

Striker asal Swedia tersebut mencetak dua gol saat Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam acara Rise For Glory! Persija Team Launch and Friendly Match di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8).

Laga menghadapi klub asal Australia itu menjadi panggung pertama Alexander Jeremejeff bersama Persija di hadapan suporter.

Meski berstatus pemain baru, penyerang berusia 32 tahun tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya di depan gawang.

Jeremejeff membuka keran gol Persija melalui eksekusi penalti.

Dia dengan tenang mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Brisbane Roar dengan tendangan kaki kanan meluncur tanpa mampu dihentikan penjaga gawang lawan.

Gol kedua lahir dari situasi berbeda. Jeremejeff memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti setelah sapuan pemain Brisbane Roar tidak sempurna.

Dia terlebih dahulu mengontrol bola sebelum melepaskan sepakan memutar yang kembali menggetarkan jala gawang lawan.