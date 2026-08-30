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Andika Rachmansyah
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Shin Tae-yong Pastikan Persija Jakarta Tambah 1 Pemain Asing, Antonio Colak?

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija) - Image

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, berbicara mengenai komposisi pemain asing timnya jelang mengarungi Super League 2026/2027. Ia memastikan timnya akan kedatangan satu pemain asing lagi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong usai Persija Jakarta bantai Brisbane Roar 4-0 dalam laga uji coba di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8) malam WIB. Akan tetapi, ia tidak mengungkap identitas maupun posisi dari calon pemain asing Macan Kemayoran.

“Untuk saat ini, kami akan menambah satu pemain asing lagi,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Brisbane Roar, Sabtu (29/8).

Saat ini, Persija Jakarta memiliki delapan pemain asing. Mereka adalah Radovan Pankov, Denis Kolinger, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon, Fabio Calonego, dan Alexander Jeremejeff.

Artinya, Macan Kemayoran masih punya tiga slot tersisa untuk melengkapi regulasi pemain asing. Shin Tae-yong pun mengaku masih mempertimbangkan apakah akan melengkapi slot 11 pemain asing dalam skuadnya atau tidak.

“Sementara mengenai apakah kami akan mempertahankan seluruh 11 pemain asing atau tidak, itu masih sedang kami pertimbangkan,” terang Shin Tae-yong.

Terkait satu calon pemain asing, Persija Jakarta dikaitkan dengan beberapa nama, seperti Dani Gomez, Kenan Kodro, Marko Dugandzic, dan Antonio Colak. Nama terakhir cukup santer dikaitkan dengan Macan Kemayoran saat ini.

Penyerang Legia Warszawa itu bahkan dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan Persija Jakarta. Jika benar merapat ke Macan Kemayoran, maka Antonio Colak akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Legia Warszawa, Radovan Pankov.

Kehadiran Antonio Colak cukup realistis jika melihat kedalaman lini serang Persija Jakarta saat ini. Macan Kemayoran praktis hanya punya tiga striker yakni Alexander Jeremejeff, Eksel Runtukahu, dan Agi Firmansyah.

Editor: Edi Yulianto
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