Zidan Khairullah Kembali Dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru, Incar Promosi dan Tempat di Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pemain muda dengan memberikan kesempatan kepada Muhammad Zidan Khairullah Rahmadhany untuk melanjutkan karier profesional bersama PSPS Pekanbaru.

Pemain berusia 20 tahun itu kembali dipinjamkan ke Askar Bertuah untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.

Zidan bukan nama baru bagi PSPS. Musim lalu, pemain dengan tinggi badan 182 cm tersebut mendapatkan kesempatan menjalani debut profesional bersama klub asal Pekanbaru itu. Pengalaman tersebut menjadi modal penting baginya untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat musim ini.

Berposisi utama di sektor 3 dan 4, Zidan diharapkan mampu mendapatkan menit bermain lebih banyak sekaligus menunjukkan perkembangan selama menjalani masa peminjaman.

Kesempatan tersebut juga menjadi bagian dari proses pembinaan pemain muda Persija agar siap bersaing di level profesional.

Head of Youth Development Persija, Muhamad Yusup Prasetiyo atau Coach Yoyo, menyambut positif perkembangan para pemain akademi yang mulai mendapat kesempatan bermain di kompetisi nasional.

Menurutnya, Persija terus berupaya mencetak pemain muda yang mampu bersaing di Liga 1 maupun Liga 2. Selain Zidan yang dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru, sejumlah pemain Persija Academy juga mendapatkan kesempatan bersama klub lain.

"Kami cukup senang bisa menghasilkan pemain-pemain yang bisa bersaing di level kompetisi nasional terutama Liga 1 dan Liga 2. Terbukti cukup banyak pemain Persija Academy yang dipinjamkan ke beberapa tim seperti Gaza, Gholy, dan Fabio ke Adyaksa Bekasi FC dan Zidan ke PSPS Pekanbaru," ujar Coach Yoyo.

Ia menambahkan, jajaran pelatih Persija akan terus membantu para pemain muda meningkatkan kemampuan. Target besarnya bukan hanya tampil di kompetisi nasional, tetapi juga membuka jalan bagi pemain akademi untuk berkarier di level Asia hingga Eropa.

Baca Juga:Marc Klok Tegaskan Target Persib Bandung Kalahkan Manila Digger dan Lolos ke Fase Grup ACL Two