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Andika Rachmansyah
Minggu, 30 Agustus 2026 | 22.53 WIB

Alexander Jeremejeff Bahagia Cetak Gol Debut Bersama Persija Jakarta

Eksekusi pinalti pemain Persija Jakarta Alexander Jeremejeff saat lawan Brisbane Roar di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Eksekusi pinalti pemain Persija Jakarta Alexander Jeremejeff saat lawan Brisbane Roar di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Striker asal Swedia Alexander Jeremejeff sangat bahagia bisa mencetak gol debut bersama Persija Jakarta dalam laga uji coba kontra Brisbane Roar.

Alexander Jeremejeff berharap keran golnya akan terus mengalir.

Alexander Jeremejeff menunjukkan ketajaman saat Persija menantang Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8). 

Striker berusia 32 tahun itu menyumbang dua gol dalam kemenangan 4-0 Persija Jakarta atas klub asal Australia tersebut.

Jeremejeff membuka keunggulan Persija Jakarta pada menit ke-14 lewat eksekusi penalti.

Eks pemain PAOK itu kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56 sekaligus membawa Macan Kemayoran unggul 3-0.

Adapun gol kedua Persija Jakarta dicetak oleh Kerim Memija dan gol penutup Macan Kemayoran dicetak lewat gol bunuh diri bek Brisbane Roar, Hosine Bility.

Usai pertandingan, Jeremejeff mengaku senang bisa mencetak gol debut sekaligus membawa Persija Jakarta menan.

Menurut dia, dua gol tersebut menjadi modal berharga bagi sang juru gedor untuk memulai Super League musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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