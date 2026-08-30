Persija Jakarta Hajar Brisbane Roar 4-0, Shin Tae-yong Puas dengan Aksi Alexander Jeremejeff Cs

JawaPos.com - Persija Jakarta meraih kemenangan telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba internasional sekaligus launching tim untuk Super League 2026/2027. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong, mengaku bahagia melihat penampilan anak asuhnya.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8/2026), PPP Persija tampil dominan sejak awal pertandingan. Alexander Jeremejeff menjadi bintang kemenangan Macan Kemayoran setelah mencetak dua gol pada menit ke-14 dan 56’, sementara satu gol lainnya dicetak Kerim Memija pada menit ke-48 dan gol bunuh diri Hosine Bility pada masa injury time, tepatnya menit 90+2’.

Kemenangan tersebut terasa semakin spesial karena Persija Jakarta menjadikan pertandingan kontra Brisbane Roar sebagai bagian dari rangkaian peluncuran skuad dan jersi terbaru. Momen ini menjadi kesempatan perdana bagi Shin Tae-yong memimpin skuad Macan Kemayoran di JIS.

“Ya, tentu saja karena menang, saya merasa bahagia. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain yang sudah tampil sangat baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (30/8/2026).

Shin Tae-yong kemudian membagikan kesannya saat pertama kali mendampingi Persija Jakarta dalam pertandingan di hadapan pendukung sendiri. Terlebih, laga tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda launching skuad dan jersi anyar Macan Kemayoran.

“Ini pertama kalinya saya memimpin tim dalam acara peluncuran sekaligus pertandingan persahabatan di hadapan pendukung sendiri,” ujarnya.

Pelatih berusia 55 tahun itu semakin senang karena Persija mampu menyuguhkan permainan positif di depan para suporter. Menurut Shin Tae-yong, kemenangan tersebut membuat suasana launching tim menjadi semakin spesial.

“Menampilkan permainan bagus secara langsung dan melihat kegembiraan para suporter di kandang membuat saya merasa sangat senang,” lanjutnya.

Selain hasil akhir, Shin Tae-yong juga menyoroti performa Persija Jakarta secara keseluruhan. Ia menilai para pemain mampu tampil rapi dan meminimalisasi celah yang dapat dimanfaatkan Brisbane Roar sepanjang pertandingan.