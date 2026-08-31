Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Manila Digger: Tiga Pilar Absen Termasuk Sandy Walsh!

JawaPos.com - Persib Bandung dijadwalkan menjamu Manila Digger dalam play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8) pukul 19.00 WIB. Sayangnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu dipastikan tidak diperkuat tiga pemain andalannya.

Ketiga pemain yang dimaksud adalah Luciano Guaycochea, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda. Mereka masih menjalani proses pemulihan cedera sehingga tidak bisa turun dalam pertandingan krusial tersebut.

"Masih Lucho (Luciano Guaycochea), Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda (yang akan absen di pertandingan)," kata pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dilansir dari laman resmi Persib, Senin (31/8).

Meski demikian, Tolic tidak risau dengan absennya ketiga pemain penting tersebut. Pelatih asal Krosia itu telah mencari solusi terbaik dan memastikan tim medis Persib Bandung terus berupaya agar para pemain yang cedera bisa segera pulih.

"Mereka tidak bisa bermain tapi, kami pun terus mencari solusi atas cedera mereka. Yang pasti, mereka terus berusaha untuk pulih sesegera mungkin," tutur Tolic.

Selain ketiga pemain tersebut, Uilliam Barros juga diketahui tidak bisa tampil. Pasalnya, pemain asal Brasil itu terkena sanksi kartu merah saat Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC di babak 16 besar ACL Two musim lalu.

Situasi tersebut, praktis membuat pelatih Igor Tolic harus memutar otak. Untungnya, Persib Bandung memiliki kedalaman skuad yang apik sehingga ia tidak perlu terlalu pusing memilih komposisi pemain yang akan diturunkan melawan Manila Digger.

Karena Guaycochea dan Notsuda absen, lini tengah Persib Bandung kemungkinan besar akan diperkuat trio Marc Klok, Adam Alis, dan Thom Haye. Ketiganya memiliki karakter permainan yang saling melengkapi.

Sementara posisi Sandy Walsh di bek sayap kanan kemungkinan besar akan diisi oleh Kakang Rudianto. Pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan kualitas permainannya selama turnamen pramusim, baik di Piala Presiden maupun Dewata Challenge Series.