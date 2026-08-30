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Andika Rachmansyah
Minggu, 30 Agustus 2026 | 20.15 WIB

The Jakmania Salurkan Donasi bagi Korban Bencana NTT dan Kalimantan, Terkumpul Lebih dari Rp150 Juta

Jakmania / instagram @dikysoemarno - Image

Jakmania / instagram @dikysoemarno

JawaPos.com - The Jakmania menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan. Lewat gerakan Solidaritas Oren, kelompok suporter Persija Jakarta itu berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp150 juta.

Hingga Sabtu (29/8) kemarin, Pengurus Pusat (PP) The Jakmania mencatat total donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp152,55 juta. Penggalangan dana tersebut diketahui masih dibuka dan rencananya ditutup pada Minggu (30/8) pukul 23.59 WIB.

Donasi tersebut nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT dan Kalimantan. Langkah ini menjadi bentuk solidaritas The Jakmania terhadap warga yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.

Sebagaimana diketahui, NTT sebelumnya dilanda gempa bumi pada 15 Agustus lalu. Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan membuat lebih dari 170 ribu warga mengungsi akibat kerusakan rumah.

Sementara, Kalimantan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kondisi tersebut membuat kabut asap menyelimuti hampir sebagian wilayah di sana, bahkan hingga ke negara tetangga, Malaysia. Bencana tersebut berpotensi mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat setempat.

Kepedulian The Jakmania terhadap korban bencana tidak berhenti pada penggalangan dana untuk NTT dan Kalimantan. Di tengah sorotan aksi boikot laga Persija Jakarta kontra Brisbane Roar, mereka juga memberi bantuann kepada warga yang terdampak kebakaran di wilayah Paseban dan Utan Kayu pada Kamis (20/8) lalu.

PP The Jakmania telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Bantuan itu menjadi bagian dari komitmen mereka untuk hadir membantu warga yang membutuhkan.

"Kemarin, Pengurus Pusat The Jakmania telah menyerahkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah kebakaran di wilayah Paseban dan Utan Kayu,” bunyi pernyataan dalam instagram @infokomjakmania, Minggu (30/8).

"Terima kasih kepada seluruh the Jakmania dan semua pihak yang telah ikut berdonasi dan memberikan kepeduliannya. Setiap bantuan yang diberikan sangat berarti dan telah menjadi bagian dari upaya untuk meringankan beban mereka," pungkasnya.

Gerakan Solidaritas Oren menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian The Jakmania di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Aksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas The Jakmania tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap Persija Jakarta.

Editor: Hendra
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