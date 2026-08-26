Madura United Kalahkan Borneo FC 3-1, Jose Gomes Soroti Permainan Agresif Timnya

Jose Gomes resmi memimpin latihan perdana Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United FC meraih hasil positif dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. Laskar Sape Kerrab berhasil mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8).
Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Madura United sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Selain melihat hasil akhir, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur perkembangan permainan setelah menjalani program latihan di Yogyakarta.
Pelatih Madura United, Jose Gomes, mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, Madura United mampu menunjukkan permainan yang baik sejak awal pertandingan hingga laga berakhir.
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“Saya suka, sejak menit awal, kami main bagus, hingga bisa cetak gol, lalu kami turun sedikit karena Borneo FC punya kualitas juga, ada di papan atas juga musim kemarin,” kata Jose Gomes selepas pertandingan.
Jose Gomes menilai permainan timnya semakin berkembang setelah melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Madura United disebut mampu bermain lebih agresif dan cepat ketika kehilangan penguasaan bola.
“Babak kedua, kami ganti pemain, terlihat permainan Madura sangat agresif. Reaksi cepat saat kehilangan bola juga, kami tidak mau kesalahan tahun lalu terulang lagi,” ujarnya.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, hasil pertandingan uji coba tetap harus disikapi secara proporsional. Kemenangan atas Borneo FC bukan berarti seluruh persoalan tim sudah selesai.
Jose Gomes memastikan tim pelatih masih akan melakukan evaluasi secara berkala. Perbaikan tersebut menjadi bagian penting agar Madura United bisa tampil lebih siap ketika kompetisi resmi dimulai.
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Jawa Pos
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